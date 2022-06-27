Местный фермер объявил собакам войну (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) зоозащитники рассказали о человеке, который на их глазах расстрелял из ружья безобидную собаку Ханю. По их словам, это не единственная жертва живодера, чья ферма возле приюта «Дог Хаус» завалена трупами замученных животных.

«В Озерске 23 июня местный фермер Николай расстрелял из ружья несчастную собаку Ханю-Люсю. Его наделы находятся с 90-х годов в районе городской свалки-караула, где он незаконно захватил муниципальные земли. Пытались безуспешно спасти собаку, оказать ей помощь, а неадекватный сосед бегал с ружьем у своей фермы, если так можно называть эти сооружения», — написали зоозащитники на своей странице во «ВКонтакте» «Елена Приют».

Приехавшая на вызов полиция, по словам зоозащитников, начала искать ружье. Увиденное повергло всех в шок. На «ферме» царила полная антисанитария.

«Там нечем было дышать. Гуси цвета земли, куры с отмороженными ногами, завядшие в болоте грязи, свинья в пролежнях, зажатая в темном сарае сарая без света. А вокруг зеленый гнилой хлеб, мусор, хуже, чем на свалке. Там же стояли старые машины, наполненные гнилью и вонью. Трупы висящих вниз головой птиц. А ведь кто-то из озерчан покупает эти яйца, это мясо, не представляя как содержатся эти несчастные», — написали зоозащитники и в подтверждение своих слов выложили фотографии.

Автор поста утверждает, что фермер уже на протяжении много лет издевается над животными. Якобы 10 лет назад он расстрелял ее собаку по кличке Пират в районе биотермической ямы.

«Моя собака была проткнута стержнями и изнасилована деревянным предметом, похожим на палку, есть заключение экспертизы и фото, но дело закрыто. На других собак он ставил петли, добивал их их вилами и перекидывал свиньям», — сообщает шокирующие подробности автор поста.

В таких условиях озерский фермер выращивает свой скот Фото: «Елена Приют» во «ВКонтакте»

Застреленная собака умерла на глазах хозяйки Фото: «Елена Приют» во «ВКонтакте»

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