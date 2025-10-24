Челябинская алкосеть «К&Б» в Вологодской области продолжит судиться с властями

В «К&Б» решают, как реагировать на узаконившее запрет на торговлю алкоголем решение вологодского суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Торговая сеть «Красное и белое» из Челябинской области продолжит судиться с вологодскими властями. Как стало известно URA.RU, в компании решают вопрос о подаче апелляционной жалобы. Спор касается приостановки лицензии на торговлю алкоголем.

«Скорее всего, будем подавать жалобу», — сообщил URA.RU источник в компании «Альфа-М». Пресс-служба организации оставила эти сведения без комментариев.

В настоящий момент магазины продолжают работать. Компания реализует в них продукты питания. По данным URA.RU, на ряде торговых точек сменились вывески, где появилось другое название.

Накануне, 23 октября, Арбитражный суд Вологодской области подтвердил законность приостановки лицензии на торговлю алкоголем. Отчетчиком по делу выступило минэкономразвития региона.

Трудности у «Альфа-М» начались в июле, когда вологодские власти приостановили розничную продажу алкоголя в магазинах сети из-за выявленных нарушений. В августе губернатор Георгий Филимонов заявил о полном уходе компании из региона, однако представители «К &Б» опровергли эту информацию. Параллельно сеть столкнулась с приостановкой продаж крепкого алкоголя в Кемеровской области в связи с истечением срока действия лицензии.