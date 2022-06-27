В ЕС предупредили о возможных перебоях по поставкам газа из РФ

27 июня 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Страны ЕС призвали обновить свои планы аварийных мероприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Весьма серьезные перебои вероятны с поставками газа из России, страны ЕС должны расширить планы аварийных мероприятий по данному вопросу. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. «С самого начала [российской спецоперации на Украине] мы знали, что весьма серьезные перебои [с поставками газа из России] возможны, а теперь это выглядит вполне вероятным», — цитирует Симсон агентство Reuters. По итогам встречи министров энергетики стран-членов ЕС чиновница объявила, что Еврокомиссия представит общеевропейский план по подготовке к перебоям с поставками из РФ в июле текущего года. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Чтобы смягчить последствия возможных санкций, Германия была готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Весьма серьезные перебои вероятны с поставками газа из России, страны ЕС должны расширить планы аварийных мероприятий по данному вопросу. Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. «С самого начала [российской спецоперации на Украине] мы знали, что весьма серьезные перебои [с поставками газа из России] возможны, а теперь это выглядит вполне вероятным», — цитирует Симсон агентство Reuters. По итогам встречи министров энергетики стран-членов ЕС чиновница объявила, что Еврокомиссия представит общеевропейский план по подготовке к перебоям с поставками из РФ в июле текущего года. Страны Запада ввели масштабные санкции против энергетического сектора РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако пока ЕС не собирается вводить запрет на поставки газа из России, потому что еще не существует замены. Агентство Reuters писало, что в Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Чтобы смягчить последствия возможных санкций, Германия была готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH.