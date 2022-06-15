Reuters: Европу ждет тяжелая зима без российского газа

ЕС навряд ли удастся получить достаточно газа от других производителей, считает эксперт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Европе будет тяжелая зима в случае полного отказа от российского газа. Об этом заявили европейский юрист по природному газу Леон Избицкий и аналитик-исследователь и метеоролог товарного брокера Marex Эванджелин Куксон.

«Полное прекращение поставок из России, несомненно, было бы наихудшим сценарием для Европы этой зимой, поскольку континент вряд ли сможет получить достаточные поставки от других производителей, чтобы компенсировать столь значительный перебой в поставках», — цитирует Reuters Избицкого.

С ним согласился Куксон, который сказал, что Европу ждет затруднительная ситуация, если она будет полагаться только на поставки сжиженного природного газа (СПГ). Евросоюз стремится к 2027 году стать независимым от российского газа, и планирует к ноябрю текущего года заполнить около 80% хранилищ, чтобы пережить зиму, пишет Reuters. Сообщается, что США пообещали помочь Европе дополнительными поставками, но у ЕС ограничены возможности по приему СПГ, что усиливает неопределенность.

Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине и отказался от части российской нефти. Пока ЕС не собирается вводить запрет газа из России, потому что его невозможно заменить другим продуктом, в отличие от нефти, где рынок глобальный, заявлял в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Прекращение поставок российского газа обернется проблемами для Европы, цитирует RT сербского президента Александра Вучича.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам