Bloomberg: Германия хочет спасти «дочку» «Газпрома»

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Клипарт. Сургут, газпром, нефтяники, газовики, сотрудники газпром
Германия хочет выдать Gazprom Germania GmbH многомиллиардный кредит Фото:
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Германия готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«Помощь Gazprom Germania GmbH может быть предоставлена уже на этой неделе, а государственный банк KfW Group, как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро. Эти деньги помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок после того, как Россия ограничила поставки компании», — сообщает Bloomberg.

В конце марта в офисах «Газпром Германия» прошли обыски. По информации Bloomberg, они были связаны с расследованием причастности «Газпрома» к рекордному росту цен на газ в Европе. 1 июня «Газпром» прекратил поставки газа в Германию из-за отказа страны оплачивать топливо в рублях.

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Германия готова выделить миллиарды долларов на спасение подразделения «Газпрома» Gazprom Germania GmbH. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. «Помощь Gazprom Germania GmbH может быть предоставлена уже на этой неделе, а государственный банк KfW Group, как ожидается, выдаст кредит в размере от 5 до 10 миллиардов евро. Эти деньги помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок после того, как Россия ограничила поставки компании», — сообщает Bloomberg. В конце марта в офисах «Газпром Германия» прошли обыски. По информации Bloomberg, они были связаны с расследованием причастности «Газпрома» к рекордному росту цен на газ в Европе. 1 июня «Газпром» прекратил поставки газа в Германию из-за отказа страны оплачивать топливо в рублях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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