Две страны захотели присоединиться к БРИКС

28 июня 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Иран и Аргентина захотели сотрудничать с Россией, вступив в БРИКС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исламская республика подала заявку на членство в БРИКС. Также президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о желании присоединиться к группе стран. Иран подал заявку на вступление в группу стран развивающихся экономик БРИКС, заявил Саид Хатибзаде, сообщает иранское информагентство Tasnim News Agency. Он отметил, что в связи с этим был проведен ряд консультаций. Тегеран надеется на то, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам, добавил пресс-секретарь. «Для нас большая честь приглашение на эту расширенную встречу БРИКС. Мы стремимся стать полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42 процента населения мира и 24 процента мирового валового внутреннего продукта», — заявил аргентинский лидер Альберто Фернандес, сообщает газета Buenos Aires Times. БРИКС — группа из пяти стран с крупнейшими развивающимися экономиками: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Ранее президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС объединиться для совместного ответа на угрозы Запада. Лидер КНР Си Цзиньпин поддержал российского главу, призвав группу стран выступать против односторонних санкций. Помощник президента России Юрий Ушаков предрекал расширение БРИКС, передает RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исламская республика подала заявку на членство в БРИКС. Также президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о желании присоединиться к группе стран. Иран подал заявку на вступление в группу стран развивающихся экономик БРИКС, заявил Саид Хатибзаде, сообщает иранское информагентство Tasnim News Agency. Он отметил, что в связи с этим был проведен ряд консультаций. Тегеран надеется на то, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам, добавил пресс-секретарь. «Для нас большая честь приглашение на эту расширенную встречу БРИКС. Мы стремимся стать полноправными членами этой группы наций, которая уже представляет 42 процента населения мира и 24 процента мирового валового внутреннего продукта», — заявил аргентинский лидер Альберто Фернандес, сообщает газета Buenos Aires Times. БРИКС — группа из пяти стран с крупнейшими развивающимися экономиками: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Ранее президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС объединиться для совместного ответа на угрозы Запада. Лидер КНР Си Цзиньпин поддержал российского главу, призвав группу стран выступать против односторонних санкций. Помощник президента России Юрий Ушаков предрекал расширение БРИКС, передает RT.