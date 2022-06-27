Пушков: усилия Запада по изоляции России провалились. Причина

28 июня 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков прокомментировал вступление в БРИКС Аргентины и Ирана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вступление в БРИКС Аргентины и Ирана — это прорыв, так как не только подрывает усилия Запада в деле об изоляции России, но и кардинально расширяет главную экономико-политическую организацию незападного мира — БРИКС. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «БРИКС способен стать в будущем альтернативой „большой семерке“, поскольку объединяет ведущие страны незападного мира. Вступление в БРИКС Аргентины и Ирана — это, безусловно, прорыв, поскольку не только подрывает усилия Запада в деле изоляции России, но и существенно расширяет главную экономико-политическую организацию незападного мира», — написал сенатор своем telegram-канале. Он считает, что БРИКС может стать альтернативой «Большой Семерке». Он отметил, что в странах БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР — проживает 40% населения планеты, на них приходится 25% мирового ВВП. По его мнению, к 2030 году страны обгонят по этому показателю США и Европу. Ранее сообщалось, что представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исламская республика подала заявку на членство в БРИКС. Также президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о желании присоединиться к группе стран. Иран подал заявку на вступление в группу стран развивающихся экономик БРИКС, заявил Саид Хатибзаде, сообщает иранское информагентство Tasnim News Agency. Он отметил, что в связи с этим был проведен ряд консультаций. Тегеран надеется на то, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам, добавил пресс-секретарь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Вступление в БРИКС Аргентины и Ирана — это прорыв, так как не только подрывает усилия Запада в деле об изоляции России, но и кардинально расширяет главную экономико-политическую организацию незападного мира — БРИКС. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «БРИКС способен стать в будущем альтернативой „большой семерке“, поскольку объединяет ведущие страны незападного мира. Вступление в БРИКС Аргентины и Ирана — это, безусловно, прорыв, поскольку не только подрывает усилия Запада в деле изоляции России, но и существенно расширяет главную экономико-политическую организацию незападного мира», — написал сенатор своем telegram-канале. Он считает, что БРИКС может стать альтернативой «Большой Семерке». Он отметил, что в странах БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китае и ЮАР — проживает 40% населения планеты, на них приходится 25% мирового ВВП. По его мнению, к 2030 году страны обгонят по этому показателю США и Европу. Ранее сообщалось, что представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что исламская республика подала заявку на членство в БРИКС. Также президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о желании присоединиться к группе стран. Иран подал заявку на вступление в группу стран развивающихся экономик БРИКС, заявил Саид Хатибзаде, сообщает иранское информагентство Tasnim News Agency. Он отметил, что в связи с этим был проведен ряд консультаций. Тегеран надеется на то, что членство Ирана в БРИКС принесет «дополнительные преимущества» обеим сторонам, добавил пресс-секретарь.