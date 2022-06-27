27 июня 2022

В Москве задержали главного оппозиционера столицы Илью Яшина

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, яшин илья
Илья Яшин был задержан во время прогулки в московском парке Фото:

В Москве полиция задержала оппозиционера Илью Яшина. Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян.

«Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале.

Илья Яшин — депутат Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционер и блогер. В марте 2021 года Яшин был задержан на форуме «Муниципальная Россия», организованный британской организацией «Открытая Россия». Она включена в реестр нежелательных организаций, участие в деятельности которых несет наложение штрафа. Также Яшин известен тем, что был соратником политика Бориса Немцова и оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

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В Москве полиция задержала оппозиционера Илью Яшина. Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян. «Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале. Илья Яшин — депутат Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционер и блогер. В марте 2021 года Яшин был задержан на форуме «Муниципальная Россия», организованный британской организацией «Открытая Россия». Она включена в реестр нежелательных организаций, участие в деятельности которых несет наложение штрафа. Также Яшин известен тем, что был соратником политика Бориса Немцова и оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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