В Москве задержали главного оппозиционера столицы Илью Яшина

28 июня 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Илья Яшин был задержан во время прогулки в московском парке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве полиция задержала оппозиционера Илью Яшина. Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян. «Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале. Илья Яшин — депутат Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционер и блогер. В марте 2021 года Яшин был задержан на форуме «Муниципальная Россия», организованный британской организацией «Открытая Россия». Она включена в реестр нежелательных организаций, участие в деятельности которых несет наложение штрафа. Также Яшин известен тем, что был соратником политика Бориса Немцова и оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Москве полиция задержала оппозиционера Илью Яшина. Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян. «Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале. Илья Яшин — депутат Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционер и блогер. В марте 2021 года Яшин был задержан на форуме «Муниципальная Россия», организованный британской организацией «Открытая Россия». Она включена в реестр нежелательных организаций, участие в деятельности которых несет наложение штрафа. Также Яшин известен тем, что был соратником политика Бориса Немцова и оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).