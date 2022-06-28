Оппозиционера Илью Яшина арестовали на 15 суток

28 июня 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Илья Яшин оказал сопротивление полиции, сообщили в суде Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера, депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом рассказали в суде. «Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). И арестовал его на 15 суток», — цитирует РИА «Новости» заявление суда. Полицейские остановили оппозиционера по ориентировке для проверки документов и выяснения его причастности к ранее совершенным преступлениям, отмечает издание со ссылкой на протокол. Сообщается, что Яшин отказал в просьбе предъявить документы, толкал сотрудников и толкал их за форму, что является сопротивлением. Ранее стало известно о задержании Яшина в Москве, сообщает сайт MK.RU . Его привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера, депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом рассказали в суде. «Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). И арестовал его на 15 суток», — цитирует РИА «Новости» заявление суда. Полицейские остановили оппозиционера по ориентировке для проверки документов и выяснения его причастности к ранее совершенным преступлениям, отмечает издание со ссылкой на протокол. Сообщается, что Яшин отказал в просьбе предъявить документы, толкал сотрудников и толкал их за форму, что является сопротивлением. Ранее стало известно о задержании Яшина в Москве, сообщает сайт MK.RU. Его привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.