Оппозиционера Илью Яшина арестовали на 15 суток

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, яшин илья
Илья Яшин оказал сопротивление полиции, сообщили в суде Фото:

Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера, депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом рассказали в суде.

«Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). И арестовал его на 15 суток», — цитирует РИА «Новости» заявление суда.

Полицейские остановили оппозиционера по ориентировке для проверки документов и выяснения его причастности к ранее совершенным преступлениям, отмечает издание со ссылкой на протокол. Сообщается, что Яшин отказал в просьбе предъявить документы, толкал сотрудников и толкал их за форму, что является сопротивлением.

Ранее стало известно о задержании Яшина в Москве, сообщает сайт MK.RU. Его привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток оппозиционера, депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом рассказали в суде. «Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). И арестовал его на 15 суток», — цитирует РИА «Новости» заявление суда. Полицейские остановили оппозиционера по ориентировке для проверки документов и выяснения его причастности к ранее совершенным преступлениям, отмечает издание со ссылкой на протокол. Сообщается, что Яшин отказал в просьбе предъявить документы, толкал сотрудников и толкал их за форму, что является сопротивлением. Ранее стало известно о задержании Яшина в Москве, сообщает сайт MK.RU. Его привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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