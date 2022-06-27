27 июня 2022

Оппозиционера Яшина привлекли к ответственности за неповиновение

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Илью Яшина привлекли к административной ответственности за неповиновение стражам порядка Фото:

Оппозиционера Илью Яшина, ранее задержанного в Москве, привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, якобы он «оскорблял и ругался при задержании». Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян.

«Как мне стало известно Илье [Яшину] предъявляют 19.3. [КоАП РФ] Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании!», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале. При этом, журналистка не сообщила источник осведомленности.

Ранее в Москве задержали депутата Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера и блогера — Илью Яшина. Об этом рассказала журналист Ирина Баблоян.

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Оппозиционера Илью Яшина, ранее задержанного в Москве, привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, якобы он «оскорблял и ругался при задержании». Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян. «Как мне стало известно Илье [Яшину] предъявляют 19.3. [КоАП РФ] Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании!», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале. При этом, журналистка не сообщила источник осведомленности. Ранее в Москве задержали депутата Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера и блогера — Илью Яшина. Об этом рассказала журналист Ирина Баблоян.
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