Оппозиционера Яшина привлекли к ответственности за неповиновение 28 июня 2022 в 04:38 Размер текста - 17 + Илью Яшина привлекли к административной ответственности за неповиновение стражам порядка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Оппозиционера Илью Яшина, ранее задержанного в Москве, привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, якобы он «оскорблял и ругался при задержании». Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян. «Как мне стало известно Илье [Яшину] предъявляют 19.3. [КоАП РФ] Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании!», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале. При этом, журналистка не сообщила источник осведомленности. Ранее в Москве задержали депутата Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера и блогера — Илью Яшина. Об этом рассказала журналист Ирина Баблоян. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Оппозиционера Илью Яшина, ранее задержанного в Москве, привлекли к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, якобы он «оскорблял и ругался при задержании». Об этом сообщила журналист Ирина Баблоян. «Как мне стало известно Илье [Яшину] предъявляют 19.3. [КоАП РФ] Неповиновение. Будто он оскорблял и ругался при задержании!», — написала Ирина Баблоян в своем telegram-канале. При этом, журналистка не сообщила источник осведомленности. Ранее в Москве задержали депутата Совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционера и блогера — Илью Яшина. Об этом рассказала журналист Ирина Баблоян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям