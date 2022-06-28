Спикер Думы ХМАО сделал заявление об уходе из жизни Корепанова

28 июня 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков (слева) выразил соболезнования по поводу гибели председателя Тюменской областной Думы Сергея Корепанова (справа) Фото: Николай Бастриков © URA.RU Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков выразил глубокое соболезнование родным и близким спикера Тюменской областной Думы Сергея Корепанова по поводу его смерти. Об этом он написал у себя в telegram-канале. «Я давно знаю Сергея Евгеньевича — работал под его руководством в Тюменской областной Думе, после, когда сам стал Председателем Думы Югры, мы часто встречались на различных советах, семинарах и совещаниях. Буквально неделю назад провели заседание Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Собирались в сентябре увидеться на очередном заседании в Салехарде. У жизни на этот счет были свои планы… Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича. Это большое горе для всех, кто знал этого мудрого, профессионального, добросердечного человека», — заявил Хохряков. Корепанов скончался 28 июня в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни. Политик был доставлен в медучреждение на скорой прямо из здания регионального парламента. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Председатель Думы ХМАО Борис Хохряков выразил глубокое соболезнование родным и близким спикера Тюменской областной Думы Сергея Корепанова по поводу его смерти. Об этом он написал у себя в telegram-канале. «Я давно знаю Сергея Евгеньевича — работал под его руководством в Тюменской областной Думе, после, когда сам стал Председателем Думы Югры, мы часто встречались на различных советах, семинарах и совещаниях. Буквально неделю назад провели заседание Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. Собирались в сентябре увидеться на очередном заседании в Салехарде. У жизни на этот счет были свои планы… Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича. Это большое горе для всех, кто знал этого мудрого, профессионального, добросердечного человека», — заявил Хохряков. Корепанов скончался 28 июня в тюменском кардиоцентре на 75-м году жизни. Политик был доставлен в медучреждение на скорой прямо из здания регионального парламента.