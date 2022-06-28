Диетолог Поляков рассказал, какую еду нельзя покупать на пляже

29 июня 2022 в 05:04 Размер текста - 17 +

Для длительного отдыха на пляже россияне могут взять с собой фрукты, овощи и орехи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Во время отдыха на пляже россиянам следует воздержаться от покупки у прибрежных продавцов чурчхелы, пирожков с капустой, яйцом, зеленью и ливером. Об этом URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Покупка чурчхелы имеет риски. Они могут ее продавать неделями, а там и пыль, и все остальное может великолепно скапливаться на самом продукте. Если ее упаковывают, могут создать риск развития анаэробных бактерий. Не надо покупать различные сладости. Свежеприготовленные пирожки с картошкой можно рассматривать. С капустой, яйцом, зеленью и ливером брать не надо, иначе можно загреметь в больницу», — сказал Антон Поляков. Чтобы не проголодаться, россияне могут взять с собой на пляж полезные для здоровья продукты, рекомендовал специалист. «Самый благоприятный вариант — это фрукты, овощи, орехи. Это то, с чем не ошибешься, Остальные продукты имеют определенные риски. Рыба, мясо, яйца, различные салаты могут испортиться. Можно вареную кукурузу, что на пляжах очень популярна», — заключил собеседник агентства. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во время отдыха на пляже россиянам следует воздержаться от покупки у прибрежных продавцов чурчхелы, пирожков с капустой, яйцом, зеленью и ливером. Об этом URA.RU рассказал диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков. «Покупка чурчхелы имеет риски. Они могут ее продавать неделями, а там и пыль, и все остальное может великолепно скапливаться на самом продукте. Если ее упаковывают, могут создать риск развития анаэробных бактерий. Не надо покупать различные сладости. Свежеприготовленные пирожки с картошкой можно рассматривать. С капустой, яйцом, зеленью и ливером брать не надо, иначе можно загреметь в больницу», — сказал Антон Поляков. Чтобы не проголодаться, россияне могут взять с собой на пляж полезные для здоровья продукты, рекомендовал специалист. «Самый благоприятный вариант — это фрукты, овощи, орехи. Это то, с чем не ошибешься, Остальные продукты имеют определенные риски. Рыба, мясо, яйца, различные салаты могут испортиться. Можно вареную кукурузу, что на пляжах очень популярна», — заключил собеседник агентства.