Коммунальщица из ХМАО украла деньги жителей и обанкротила фирму

29 июня 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

За растрату и преднамеренное банкротство женщине дали 4 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывшая директор управляющей компании «STEP-А» из Лангепаса украла 10 миллионов рублей, которые жители оплатили по счетам, а потом обанкротила собственную фирму. Суд признал ее вину и назначил ей 4 года заключения. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «В период с января 2016 года по март 2017 года подсудимая, используя свое служебное положение, похитила путем растраты денежные средства на сумму свыше 10 млн рублей, поступавшие в управляющую компанию от жильцов многоквартирных домов, предназначенные для оплаты за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, женщина намерено привела управляющую компанию к банкротству. Директор с 2016 по 2018 годы сделала все возможное, чтобы УК не смогла отдать долги кредиторам. «В результате ее преступных действий была увеличена неплатежеспособность организации, что в последующем привело к банкротству предприятия», — добавили в прокуратуре. За совершенное преступление бывший директор получила 4 года лишения свободы и штраф в 900 тысяч рублей. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что налоговая инспекция Сургута уличила УК в налоговых махинациях. Компания создала ряд аффилированных с ней юридических лиц. В налоговой посчитали, что это сделано для получения необоснованной налоговой выгоды. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Бывшая директор управляющей компании «STEP-А» из Лангепаса украла 10 миллионов рублей, которые жители оплатили по счетам, а потом обанкротила собственную фирму. Суд признал ее вину и назначил ей 4 года заключения. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО. «В период с января 2016 года по март 2017 года подсудимая, используя свое служебное положение, похитила путем растраты денежные средства на сумму свыше 10 млн рублей, поступавшие в управляющую компанию от жильцов многоквартирных домов, предназначенные для оплаты за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям», — сообщили в ведомстве. Кроме этого, женщина намерено привела управляющую компанию к банкротству. Директор с 2016 по 2018 годы сделала все возможное, чтобы УК не смогла отдать долги кредиторам. «В результате ее преступных действий была увеличена неплатежеспособность организации, что в последующем привело к банкротству предприятия», — добавили в прокуратуре. За совершенное преступление бывший директор получила 4 года лишения свободы и штраф в 900 тысяч рублей. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима. Ранее URA.RU сообщало, что налоговая инспекция Сургута уличила УК в налоговых махинациях. Компания создала ряд аффилированных с ней юридических лиц. В налоговой посчитали, что это сделано для получения необоснованной налоговой выгоды.