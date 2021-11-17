В ХМАО коммунальщиков уличили в налоговых махинациях

Налоговая Сургута считает, что коммунальщики нарочно раздробили бизнес Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Налоговая инспекция Сургута уличила управляющую компанию «ДЕЗ центрального жилого района» в попытке махинаций с налогами. Разбирательства по этому поводу дошли до восьмого арбитражного суда. Его решение опубликовано в картотеке дел арбитража.

Налоговая инспекция проверяла налоговую отчетность коммунальщиков за 2019 год и выявила неуплаченные налоги. УК создала ряд аффилированных с ней юридических лиц. «Материалами проверки достоверно установлено, что целью, преследуемой налогоплательщиком, являлось получение необоснованной налоговой выгоды посредством искусственного создания условий для применения налоговой льготы путем вовлечения в процесс работ подконтрольных лиц ООО „РЭУ-1 ЦЖР“, ООО „РЭУ-2 ЦЖР“, ООО „РЭУ-3 ЦЖР“, ООО „РЭУ-4 ЦЖР“, ООО „РЭУ-5 ‚РЭУ-7 ЦЖР‘, которые не осуществляли самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность; основной целью заключения сделок между проверяемым лицом и взаимозависимыми организациями явилось получение налоговой экономии, а не результатов предпринимательской деятельности, — указано в решении суда.

Налоговая инспекция Сургута требует с «ДЕЗ центрального жилого района» больше 16 млн рублей в качестве неоплаченных налогов. Восьмой арбитражный суд поддержал позицию надзорного ведомства. Узнать позицию УК на момент публикации материала не удалось. Директор ДЕЗ ЦЖР Андрей шемет не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало о коммунальных войнах в Нижневартовске. Там две УК — «Данко» и Диалог» никак не могли разобраться в том, какими домами они управляют. В итоге, в ситуацию пришлось вмешаться Жилстройнадзору ХМАО.