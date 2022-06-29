Представители ДНР и ЛНР съедутся в Екатеринбург

29 июня 2022 в 20:44 Размер текста - 17 +

Представители предприятий Донбасса используют «Иннопром» для большей интеграции с РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители промышленных предприятий Донецкой и Луганской народных республик приедут в Екатеринбург на выставку «Иннопром», которая пройдет с 4 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Южного горно-металлургического комплекса. «Металлургические предприятия Донбасса примут участие в международной промышленной выставке „Иннопром“ и представят свою продукцию», — говорится на официальном сайте ЮГМК. Там отметили, что предприятия обеспечены всем необходимым для продуктивной работы и готовы представлять свои достижения на выставке. «Иннопром» станет для представителей предприятий возможностью усилить интеграцию с Россией. Руководство ЮГМК готово к сотрудничеству. На заводах комплекса трудятся около 22 тысяч человек. «Иннопром» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Представители промышленных предприятий Донецкой и Луганской народных республик приедут в Екатеринбург на выставку «Иннопром», которая пройдет с 4 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Южного горно-металлургического комплекса. «Металлургические предприятия Донбасса примут участие в международной промышленной выставке „Иннопром“ и представят свою продукцию», — говорится на официальном сайте ЮГМК. Там отметили, что предприятия обеспечены всем необходимым для продуктивной работы и готовы представлять свои достижения на выставке. «Иннопром» станет для представителей предприятий возможностью усилить интеграцию с Россией. Руководство ЮГМК готово к сотрудничеству. На заводах комплекса трудятся около 22 тысяч человек. «Иннопром» пройдет с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран.