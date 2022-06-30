Мирошник: российские войска освободили промзону Лисичанска. «Крышка котла вот-вот захлопнется»

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Луганск КПП в руках ЛНР, пулемет, война
Вооруженные силы ЛНР совместно с российскими войсками успешно освободили нефтеперерабатывающий завод Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль промышленную зону Лисичанска. В настоящее время боевики ВСУ спешно покидают территорию завода, оставляя свое оружие и технику. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского, полностью перешла под контроль союзных войск. Сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

Представитель ЛНР добавил, что в настоящее время завершены все мероприятия по зачистке промзоны. Кроме того, ожидается, что в скором времени «захлопнется крышка» так называемого Лисичанского котла. Все попытки со стороны ВСУ покинуть зону боевых действий пресечены.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. Кроме того, одной из целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль промышленную зону Лисичанска. В настоящее время боевики ВСУ спешно покидают территорию завода, оставляя свое оружие и технику. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского, полностью перешла под контроль союзных войск. Сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Представитель ЛНР добавил, что в настоящее время завершены все мероприятия по зачистке промзоны. Кроме того, ожидается, что в скором времени «захлопнется крышка» так называемого Лисичанского котла. Все попытки со стороны ВСУ покинуть зону боевых действий пресечены. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. Кроме того, одной из целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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