Вооруженные силы ЛНР совместно с российскими войсками успешно освободили нефтеперерабатывающий завод Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ взяли под полный контроль промышленную зону Лисичанска. В настоящее время боевики ВСУ спешно покидают территорию завода, оставляя свое оружие и технику. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского, полностью перешла под контроль союзных войск. Сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода», — написал Мирошник в своем telegram-канале.

Представитель ЛНР добавил, что в настоящее время завершены все мероприятия по зачистке промзоны. Кроме того, ожидается, что в скором времени «захлопнется крышка» так называемого Лисичанского котла. Все попытки со стороны ВСУ покинуть зону боевых действий пресечены.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является денацификация и демилитаризация Украины. Кроме того, одной из целей является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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