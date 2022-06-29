Больше всего за неделю в Кургане подорожали консервы и молоко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За неделю в Курганской области резко подорожали консервы для детского питания. Стоимость одного килограмма овощных консервов выросла более чем на 5%. Также поднялась цена на стерилизованное молоко и детские сухие смеси. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.

«Средняя цена одного килограмма овощных консервов для детского питания — 712 рублей. Стоимость поднялась на 5,5%. Сухие молочные смеси для детского питания подорожали до 1229,5 рубля. Стоимость одного килограмма выросла на 3,8%», — говорится в таблице «Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 24 июня 2022 года».

Стерилизованное молоко подорожало более чем на 4%. В среднем стоимость одного литра составляет 105 рублей. Также выросла цена на яблоки — 143 рубля за килограмм (+3%). Маргарин подорожал на 2%. Один килограмм стоит 245 рублей.

Ранее URA.RU составляло топ-5 продуктов, которые курганцы вынуждены покупать дороже. Среди них оказались говядина, огурцы, пшено, яблоки и черный чай.

Средние потребительские цены и их изменение на отдельные продовольственные товары по Курганской области на 24 июня 2022 года