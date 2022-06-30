Associated Press: беженцы массово гибнут у польской границы

30 июня 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

За последнее время около 20 мигрантов погибли у польской границы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Около двух десятков мигрантов погибли при попытке перейти белорусско-польскую границу. Около года назад здесь началось строительство металлической стены, которая должна помешать нелегальным мигрантам пройти в Польшу и, соответственно, в Европу. Попавших в руки польских пограничников нарушителей «не ждет ничего хорошего», пишет Associated Press. «В отчете Human Rights Watch за этот месяц говорится, что Польша незаконно, а иногда и с применением насилия, выталкивает мигрантов и лиц, ищущих убежища, обратно в Беларусь», — пишет новостное агентство. Представитель польского правительства не ответил на просьбу правозащитных групп прокомментировать обвинения. Как пишет издание, стена высотой 5,5 метра и длиной 186 километров на северной границы Польши с Беларусью предназначена для того, чтобы не пускать сюда тех, кто спасается от конфликтов и нищеты на Ближнем Востоке и в Африке. Ранее в Польше отменили льготы для беженцев из Украины. Им больше не будут предоставлять бесплатные железнодорожные билеты. Об этом сообщается на сайте польской железнодорожной компании PKP Intercity. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Около двух десятков мигрантов погибли при попытке перейти белорусско-польскую границу. Около года назад здесь началось строительство металлической стены, которая должна помешать нелегальным мигрантам пройти в Польшу и, соответственно, в Европу. Попавших в руки польских пограничников нарушителей «не ждет ничего хорошего», пишет Associated Press. «В отчете Human Rights Watch за этот месяц говорится, что Польша незаконно, а иногда и с применением насилия, выталкивает мигрантов и лиц, ищущих убежища, обратно в Беларусь», — пишет новостное агентство. Представитель польского правительства не ответил на просьбу правозащитных групп прокомментировать обвинения. Как пишет издание, стена высотой 5,5 метра и длиной 186 километров на северной границы Польши с Беларусью предназначена для того, чтобы не пускать сюда тех, кто спасается от конфликтов и нищеты на Ближнем Востоке и в Африке. Ранее в Польше отменили льготы для беженцев из Украины. Им больше не будут предоставлять бесплатные железнодорожные билеты. Об этом сообщается на сайте польской железнодорожной компании PKP Intercity.