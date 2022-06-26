В Польше отменили льготы для беженцев из Украины

27 июня 2022 в 00:23 Размер текста - 17 +

В Польше украинцев лишили льгот при пользовании железной дорогой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатные железнодорожные билеты. Об этом сообщается на сайте польской железнодорожной компании PKP Intercity. «Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня», — говорится в заявлении PKP Intercity. Отмечается, что с пятницы украинские мигранты лишатся всех льгот при покупке услуг компании. Ранее сообщалось, что в Польше перестали выплачивать пособия украинским беженцам, вынуждая их возвращаться домой. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев. В Бельгии тоже растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатные железнодорожные билеты. Об этом сообщается на сайте польской железнодорожной компании PKP Intercity. «Действующие правила выдачи бесплатных билетов для беженцев из Украины будут действовать до четверга, 30 июня», — говорится в заявлении PKP Intercity. Отмечается, что с пятницы украинские мигранты лишатся всех льгот при покупке услуг компании. Ранее сообщалось, что в Польше перестали выплачивать пособия украинским беженцам, вынуждая их возвращаться домой. Граждане Германии возмутились из-за выплат для ленивых украинцев. В Бельгии тоже растет волна возмущения среди граждан из-за того, что сумма ежемесячных пособий украинским беженцам оказалась выше пенсий местных жителей. Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек.