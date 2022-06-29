В протестном курганском округе выбрали главу

30 июня 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Депутаты Юргамышской думы избрали главу округа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Юргамышском муниципальном округе Курганской области депутаты 30 июня избрали нового главу. Руководить недавно образованным округом будет Анатолий Чесноков. Об итогах заседания URA.RU рассказали в окружной думе. Ранее сообщалось, что часть местных чиновников была против муниципальной реформы. «За Чеснокова проголосовали 12 депутатов, которые присутствовали на заседании. Один человек отдал свой голос за второго кандидата — руководителя отдела ГО и ЧС Валерия Королева», — уточнили URA.RU в окружной думе. Избранный глава официально вступит в должность 1 июля. Перед заседанием думы кандидаты на пост главы округа представили комиссии свои программы социально-экономического развития муниципалитета, прошли собеседование. Комиссия оценила предоставленные претендентами документы. По итогам конкурсных процедур Чесноков набрал 14,5 балла, Королев — 11,8. Результаты опубликованы на официальном сайте окружной администрации. Юргамышский округ сформирован в конце ноября 2021 года путем объединения всех сельсоветов. Экс-глава Юргамыша Алексей Першин, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев и председатель Красноуральской сельской думы Олег Анохин подали иск в суд к губернатору региона Вадиму Шумкову и облдуме с требованием признать эти преобразования незаконным. Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска. Ранее URA.RU сообщало, что второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отказал курганским чиновникам в удовлетворении иска против муниципальной реформы в Юргамышском округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В Юргамышском муниципальном округе Курганской области депутаты 30 июня избрали нового главу. Руководить недавно образованным округом будет Анатолий Чесноков. Об итогах заседания URA.RU рассказали в окружной думе. Ранее сообщалось, что часть местных чиновников была против муниципальной реформы. «За Чеснокова проголосовали 12 депутатов, которые присутствовали на заседании. Один человек отдал свой голос за второго кандидата — руководителя отдела ГО и ЧС Валерия Королева», — уточнили URA.RU в окружной думе. Избранный глава официально вступит в должность 1 июля. Перед заседанием думы кандидаты на пост главы округа представили комиссии свои программы социально-экономического развития муниципалитета, прошли собеседование. Комиссия оценила предоставленные претендентами документы. По итогам конкурсных процедур Чесноков набрал 14,5 балла, Королев — 11,8. Результаты опубликованы на официальном сайте окружной администрации. Юргамышский округ сформирован в конце ноября 2021 года путем объединения всех сельсоветов. Экс-глава Юргамыша Алексей Першин, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев и председатель Красноуральской сельской думы Олег Анохин подали иск в суд к губернатору региона Вадиму Шумкову и облдуме с требованием признать эти преобразования незаконным. Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска. Ранее URA.RU сообщало, что второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отказал курганским чиновникам в удовлетворении иска против муниципальной реформы в Юргамышском округе.