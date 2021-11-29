Решение по муниципальной реформе вызвало споры в курганской думе

Курганские депутаты проголосовали за создание пяти муниципальных округов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы приняли решение по формированию пяти новых муниципальных округов. Но в ходе обсуждения возник спор по одному из районов. Об этом передает журналист URA.RU из зала заседания думы.

«Поскольку я являюсь членом рабочей группы, есть предложение отложить рассмотрение вопроса по Юргамышскому району. Потому что сейчас решение Юргамышского районного суда и Курганского областного суда отменены Челябинским судом. Будет не совсем красиво, если юргамышане будут подавать жалобы в суд на решение областной думы. В этой связи предлагаю отложить рассмотрение на более поздний срок», — сказал на думе депутат Виктор Зырянов.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов отметил, что решения не отменены, они направлены на новое рассмотрение с целью доработать и разобраться. При этом отложить рассмотрение вопроса будет некорректно, так как их принятие разбито территориально. То есть Юргамышский район граничит с территорией Шадринского, Мишкинского и Каргапольского районов, решение по которым принимается на думе. «Если решение суда будет принято против создания округа, ничто не помешает развернуть вопрос по Юргамышскому район в рамках действующего законодательства. Мы не может остановить реформу, потому что она также реализуется в соседних районах», — пояснил Фролов.

В итоге большинство депутатов проголосовали за создание пяти новых административных округов. Они появятся в Юргамышском, Шадринском, Мишкинском, Каргапольском и Звериноголовском районах. Местные районные думы ранее рассмотрели вопросы о создании округов и также поддержали.

URA.RU ранее писало, что в Щучанском районе станет меньше представителей власти после преобразования в муниципальный округ. Сокращение штата позволит экономить 3,67 млн рублей в год. Эти деньги власти направят на иные муниципальные нужды.