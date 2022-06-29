Суды дважды отказались поддержать иск курганцев к депутатам

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отказал курганским чиновникам в удовлетворении иска против муниципальной реформы в Юргамышском округе. Об этом URA.RU рассказал один из инициаторов заявления, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев. Заседание прошло 29 июня. Ранее такое же решение принял Курганский областной суд.
«Заседание проходило в формате видео-конференц-связи. Суд решил оставить решение Курганского областного суда без изменений. То есть, отказать нам в удовлетворении иска», — рассказал Дмитриев.
В пресс-службе Курганской областной думы URA.RU уточнили, на заседании присутствовал представитель аппарата облдумы. Там подтвердили информацию Дмитриева о решении суда.
Юргамышский чиновник добавил, что сейчас они будут готовить жалобу в Кассационный суд. «Останавливаться не планируем. Пусть решается. Может, что-то и решится. Остаемся при своем мнении, что муниципальная реформа нанесла вред местному самоуправлению», — сказал чиновник.
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Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отказал курганским чиновникам в удовлетворении иска против муниципальной реформы в Юргамышском округе. Об этом URA.RU рассказал один из инициаторов заявления, глава Красноуральского сельсовета Павел Дмитриев. Заседание прошло 29 июня. Ранее такое же решение принял Курганский областной суд. «Заседание проходило в формате видео-конференц-связи. Суд решил оставить решение Курганского областного суда без изменений. То есть, отказать нам в удовлетворении иска», — рассказал Дмитриев. В пресс-службе Курганской областной думы URA.RU уточнили, на заседании присутствовал представитель аппарата облдумы. Там подтвердили информацию Дмитриева о решении суда. Юргамышский чиновник добавил, что сейчас они будут готовить жалобу в Кассационный суд. «Останавливаться не планируем. Пусть решается. Может, что-то и решится. Остаемся при своем мнении, что муниципальная реформа нанесла вред местному самоуправлению», — сказал чиновник. Ранее URA.RU писало, что чиновники, которые не смогли отменить в курганском суде муниципальную реформу по преобразованию всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ, подали апелляцию в суд Санкт-Петербурга. Также Дмитриев протестовал против решения местной думы о ликвидации сельсоветов. В июне 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.