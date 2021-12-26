На губернатора Шумкова подали в суд за муниципальную реформу

На Вадима Шумкова подали в суд из-за закона о преобразовании Юргамышского района в округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганский областной суд поступило исковое заявление к губернатору Вадиму Шумкову с требованием признать незаконным преобразование всех поселений Юргамышского района в муниципальный округ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе суда.

«Заявители оспаривают закон Курганской области о преобразовании Юргамышского района в муниципальный округ. Иск зарегистрирован, к производству пока не принят. Судья еще не назначен», — заявили URA.RU в суде.

В пресс-службе правительства области пообещали URA.RU прокомментировать эту информацию позднее. Курганская областная дума приняла закон об объединении всех поселений, входящих в состав Юргамышского района, в муниципальный округ, в конце ноября. При этом депутаты от КПРФ предлагали коллегам голосовать против. «Будет не совсем красиво, если юргамышане будут подавать жалобы в суд», — заявлял депутат облдумы Виктор Зырянов.

Шумков запустил реформу по преобразованию районов в округа в 2019 году. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Юргамыша Алексей Першин ушел в отставку из-за этой реформы. Согласно проведенному опросу, из 2173 жителей Юргамыша (более 30% граждан, имеющих право голоса) объединение поддержал только 51 человек. Но позже на публичных слушаниях, где было менее 200 человек, жители проголосовали за объединение. Жители Вилкинского и Чинеевского сельсоветов проголосовали против объединения, но итоги этих слушаний отменили и назначили проведение новых. Дума Красноуральского сельсовета проголосовала против реформы. Глава сельсовета Павел Дмитриев ранее заявлял URA.RU, что объединение приведет к уничтожению местного самоуправления.

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