Мясной магазин открылся всего неделю назад
В поселке Сарс Пермского края неизвестный поджег магазин Куединского мясокомбината. Момент преступления засняли камеры видеонаблюдения.
«По мнению компетентных органов, здесь явно имел место поджог. На территории магазина имелись камеры видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные подошли к магазину, разбили окно и бросили внутрь зажигательную смесь», — пишет местный информационный портал ProCHAD.
По данным издания, магазин мясокомбината переехал в это здание неделю назад. Предприниматель оценивает ущерб в 1 млн рублей.
Последствия пожара в магазине Куединского мясокомбината
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал