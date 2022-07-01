Врач назвал опасное последствие отказа от солнецезащитных очков

01 июля 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Очки с легким затемнением не защитят глаза при ярком солнце, сказал Вячеслав Куренков Фото: Размик Закарян © URA.RU Отказ от использования солнцезащитных очков может привести к повреждению самой тонкой и уязвимой части глаза (макулярная зона), которая отвечает за центральное зрение человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков. «Если при повышенной инсоляции (количество солнечных лучей, — прим. URA.RU) вы будете без защиты, то возможно повреждение глаз. Но это не сиюсекундная травма, она будет иметь накопительный эффект и в конце концов пострадает макулярная зона, которая отвечает за предметное зрение, и также могут развиться всякие патологические процессы в этой зоне. Самым ярким проявлением воздействия солнечного света являются дни солнечного затмения. Люди смотрят на это явление через закопченное стекло или другие средства кустарного производства и потом очень часто обращаются в клиники с теми или иными повреждениями глаз», — сказал Вячеслав Куренков. При этом, как объяснил офтальмолог, для разных сфер жизни желательно использовать определенные виды солнцезащитных очков, то есть то, что подходит для повседневной носки, не годится на пляже. «Лучше использовать солнцезащитные очки по назначению. Есть специальные для пляжа, есть для повседневной носки в городе или при вождении автомобиля, есть оттеночные очки, которые можно носить круглый год. Те, что мы используем на море, идут с максимальным количеством затемнения. Для управления автомобилем — 50%. Оттеночные имеют затемнение приблизительно 25% — 30%, то есть они не спасают от яркого солнца», — заявил Куренков. По словам врача, также существуют специальные виды очков для определенных профессий. «Профессиональные очки предназначены для людей, которые работают в горных местностях, где есть повышенная инсоляция из-за присутствия снега и разряженной атмосферы. Есть свои очки и для тех, кто трудится на Северном полюсе. Также летчики пользуются очками или масками, которые максимально предохраняют глаза от пагубного воздействия солнца и в том числе ультрафиолета», — подчеркнул Куренков. День изобретения солнцезащитных очков в большинстве стран негласно отмечается 1 июля. Считается, что именно в этот период на большей части планеты устанавливается жаркая погода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Отказ от использования солнцезащитных очков может привести к повреждению самой тонкой и уязвимой части глаза (макулярная зона), которая отвечает за центральное зрение человека. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков. «Если при повышенной инсоляции (количество солнечных лучей, — прим. URA.RU) вы будете без защиты, то возможно повреждение глаз. Но это не сиюсекундная травма, она будет иметь накопительный эффект и в конце концов пострадает макулярная зона, которая отвечает за предметное зрение, и также могут развиться всякие патологические процессы в этой зоне. Самым ярким проявлением воздействия солнечного света являются дни солнечного затмения. Люди смотрят на это явление через закопченное стекло или другие средства кустарного производства и потом очень часто обращаются в клиники с теми или иными повреждениями глаз», — сказал Вячеслав Куренков. При этом, как объяснил офтальмолог, для разных сфер жизни желательно использовать определенные виды солнцезащитных очков, то есть то, что подходит для повседневной носки, не годится на пляже. «Лучше использовать солнцезащитные очки по назначению. Есть специальные для пляжа, есть для повседневной носки в городе или при вождении автомобиля, есть оттеночные очки, которые можно носить круглый год. Те, что мы используем на море, идут с максимальным количеством затемнения. Для управления автомобилем — 50%. Оттеночные имеют затемнение приблизительно 25% — 30%, то есть они не спасают от яркого солнца», — заявил Куренков. По словам врача, также существуют специальные виды очков для определенных профессий. «Профессиональные очки предназначены для людей, которые работают в горных местностях, где есть повышенная инсоляция из-за присутствия снега и разряженной атмосферы. Есть свои очки и для тех, кто трудится на Северном полюсе. Также летчики пользуются очками или масками, которые максимально предохраняют глаза от пагубного воздействия солнца и в том числе ультрафиолета», — подчеркнул Куренков. День изобретения солнцезащитных очков в большинстве стран негласно отмечается 1 июля. Считается, что именно в этот период на большей части планеты устанавливается жаркая погода.