Путин одной фразой успокоил паникующий из-за зерна Запад

Украинское зерно, которое не может покинуть порты, не спровоцирует мировой голод. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«По нашим данным, там 5 миллионов тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки. РФ не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты», — заверил Путин. Его слова передают РИА «Новости».
Ранее в ООН сообщили, что из-за заблокированного на Украине зерна 15 миллионов человек будут голодать. Президент Путин отметил, что Киев сам несет ответственность за проблемы с вывозом зерна. По словам президента, проблемы с зерном возникли из-за того, что Украина заминировала Черное море.
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