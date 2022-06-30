Путин одной фразой успокоил паникующий из-за зерна Запад

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Украинское зерно не повлияет на мировые рынки, заявил Путин Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украинское зерно, которое не может покинуть порты, не спровоцирует мировой голод. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«По нашим данным, там 5 миллионов тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки. РФ не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты», — заверил Путин. Его слова передают РИА «Новости».

Ранее в ООН сообщили, что из-за заблокированного на Украине зерна 15 миллионов человек будут голодать. Президент Путин отметил, что Киев сам несет ответственность за проблемы с вывозом зерна. По словам президента, проблемы с зерном возникли из-за того, что Украина заминировала Черное море.

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Украинское зерно, которое не может покинуть порты, не спровоцирует мировой голод. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо. «По нашим данным, там 5 миллионов тонн, это количество никак не влияет на мировые рынки. РФ не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты», — заверил Путин. Его слова передают РИА «Новости». Ранее в ООН сообщили, что из-за заблокированного на Украине зерна 15 миллионов человек будут голодать. Президент Путин отметил, что Киев сам несет ответственность за проблемы с вывозом зерна. По словам президента, проблемы с зерном возникли из-за того, что Украина заминировала Черное море.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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