Специалист по питанию назвала продукт, спасающий от головной боли

01 июля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Вода защищает от перенапряжения и головной боли, сказала Анастасия Гринь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Чистая питьевая вода защищает организм от головной боли и умственных перенапряжений. Об этом URA.RU рассказала эксперт в сфере питания Анастасия Гринь. «Главное это вода. Мозг на 80% состоит из жидкости, поэтому обязательно пейте чистую или минеральную воду. Это обезопасит вас от головных болей и умственных перенапряжений», — подчеркнула Анастасия Гринь. Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал основные симптомы дефицита воды. «Это ощущается, как жажда, депрессия, усталость, сухость во рту, беспокойство. Достаточное количество жидкости позволяет человеку чувствовать себя хорошо. Он становится бодрым, энергичным и умиротворенным. Тот, кто пьет воду в оптимальном объеме, не чувствует таких дискомфортов, как тяжесть в голове или тревожность», — объяснил Михаил Гинзбург. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева объяснила, почему люди меньше едят в жару. По ее словам, после приема пищи у человека повышается температура тела, что говорит о чувстве насыщения. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Чистая питьевая вода защищает организм от головной боли и умственных перенапряжений. Об этом URA.RU рассказала эксперт в сфере питания Анастасия Гринь. «Главное это вода. Мозг на 80% состоит из жидкости, поэтому обязательно пейте чистую или минеральную воду. Это обезопасит вас от головных болей и умственных перенапряжений», — подчеркнула Анастасия Гринь. Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал основные симптомы дефицита воды. «Это ощущается, как жажда, депрессия, усталость, сухость во рту, беспокойство. Достаточное количество жидкости позволяет человеку чувствовать себя хорошо. Он становится бодрым, энергичным и умиротворенным. Тот, кто пьет воду в оптимальном объеме, не чувствует таких дискомфортов, как тяжесть в голове или тревожность», — объяснил Михаил Гинзбург. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева объяснила, почему люди меньше едят в жару. По ее словам, после приема пищи у человека повышается температура тела, что говорит о чувстве насыщения.