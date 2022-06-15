Диетолог объяснила, почему люди меньше едят в жару

16 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Летом люди чаще отказываются от жареной пищи, что положительно сказывается на здоровье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В жаркую погоду люди меньше едят, поскольку после приема пищи у человека повышается температура тела, что говорит о чувстве насыщения. Об этом URA.RU сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Во время переработки пищи у человека выделяется энергия, а она связана с тепловым обменом. Поэтому в жару не хочется кушать высококалорийные блюда, жирные, жареного животного белка. Хочется меньше есть и более простых блюд. Можно привести аналогию. Поведение организма в жару можно сравнить с тем, когда мы болеем. Когда люди с высокой температурой, им не хочется есть. Тогда организм включает защитные функции и выводит тепло, чтобы тело не перегревалось», — заявила Ирина Писарева. По словам диетолога, подобное явление может положительно сказаться на организме человека. «Если мы меньше едим жареной, жирной, мучной пищи, соответственно, мы не будем набирать лишний вес. Мы будем легче себя чувствовать, но летом надо пить больше воды и употреблять сезонные фрукты и овощи, чтобы насыщать организм витаминами и микроэлементами. Также летом метаболизм более снижен, чем зимой. Это как раз связано с тем, что мы едим менее калорийную пищу», — заключила собеседница агентства. Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. А нарколог медцентра «КОРСАКОВ» Алексей Казанцев рассказал, что употребление алкоголя в летнюю жару провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой, инсульты, инфаркты, панкреатит, может стать причиной солнечного удара вплоть до летального исхода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В жаркую погоду люди меньше едят, поскольку после приема пищи у человека повышается температура тела, что говорит о чувстве насыщения. Об этом URA.RU сообщила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «Во время переработки пищи у человека выделяется энергия, а она связана с тепловым обменом. Поэтому в жару не хочется кушать высококалорийные блюда, жирные, жареного животного белка. Хочется меньше есть и более простых блюд. Можно привести аналогию. Поведение организма в жару можно сравнить с тем, когда мы болеем. Когда люди с высокой температурой, им не хочется есть. Тогда организм включает защитные функции и выводит тепло, чтобы тело не перегревалось», — заявила Ирина Писарева. По словам диетолога, подобное явление может положительно сказаться на организме человека. «Если мы меньше едим жареной, жирной, мучной пищи, соответственно, мы не будем набирать лишний вес. Мы будем легче себя чувствовать, но летом надо пить больше воды и употреблять сезонные фрукты и овощи, чтобы насыщать организм витаминами и микроэлементами. Также летом метаболизм более снижен, чем зимой. Это как раз связано с тем, что мы едим менее калорийную пищу», — заключила собеседница агентства. Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. А нарколог медцентра «КОРСАКОВ» Алексей Казанцев рассказал, что употребление алкоголя в летнюю жару провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой, инсульты, инфаркты, панкреатит, может стать причиной солнечного удара вплоть до летального исхода.