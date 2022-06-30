Херсонская область открылась для всех россиян 30 июня 2022 в 22:38 Размер текста - 17 + Россиянам разрешили свободно посещать Херсон и Запорожье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для граждан России с 30 июня будет разрешен свободный въезд на освобожденные территории Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-гражданской администрации Херсонской области. «С 30 июня гражданам России разрешен свободный въезд в освобожденные Херсонскую и Запорожскую области», — сообщается в telegram-канале херсонской ВГА. В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны сообщило о взятии Херсонской и приазовской части Запорожской областей 15 марта. Позже жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. Замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов отмечал повышенный спрос на получение гражданства России, сообщала «Национальная служба новостей». В Военно-гражданской администрации Херсонской области заявили о том, что регион готовятся к проведению референдума по вступлению в состав России, передает «Царьград». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Для граждан России с 30 июня будет разрешен свободный въезд на освобожденные территории Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-гражданской администрации Херсонской области. «С 30 июня гражданам России разрешен свободный въезд в освобожденные Херсонскую и Запорожскую области», — сообщается в telegram-канале херсонской ВГА. В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны сообщило о взятии Херсонской и приазовской части Запорожской областей 15 марта. Позже жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. Замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов отмечал повышенный спрос на получение гражданства России, сообщала «Национальная служба новостей». В Военно-гражданской администрации Херсонской области заявили о том, что регион готовятся к проведению референдума по вступлению в состав России, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям