Херсонская область открылась для всех россиян

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ЕГЭ. Курган, паспорт, егэ, российский паспорт
Россиянам разрешили свободно посещать Херсон и Запорожье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для граждан России с 30 июня будет разрешен свободный въезд на освобожденные территории Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-гражданской администрации Херсонской области.

«С 30 июня гражданам России разрешен свободный въезд в освобожденные Херсонскую и Запорожскую области», — сообщается в telegram-канале херсонской ВГА.

В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны сообщило о взятии Херсонской и приазовской части Запорожской областей 15 марта. Позже жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. Замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов отмечал повышенный спрос на получение гражданства России, сообщала «Национальная служба новостей». В Военно-гражданской администрации Херсонской области заявили о том, что регион готовятся к проведению референдума по вступлению в состав России, передает «Царьград».

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Для граждан России с 30 июня будет разрешен свободный въезд на освобожденные территории Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-гражданской администрации Херсонской области. «С 30 июня гражданам России разрешен свободный въезд в освобожденные Херсонскую и Запорожскую области», — сообщается в telegram-канале херсонской ВГА. В ходе спецоперации РФ на Украине Минобороны сообщило о взятии Херсонской и приазовской части Запорожской областей 15 марта. Позже жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. Замглавы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов отмечал повышенный спрос на получение гражданства России, сообщала «Национальная служба новостей». В Военно-гражданской администрации Херсонской области заявили о том, что регион готовятся к проведению референдума по вступлению в состав России, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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