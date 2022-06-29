29 июня 2022

Азербайджанцы Сургута осудили женщину, унизившую русских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятничная молитва в Мечети, мусульмане, имам мечети, имам, молитва, мечеть, чалма, рамадан
Азербайджанская диаспора Сургута и духовенство осудили высказывания женщины против русских Фото:

Представители азербайджанской диаспоры и мусульманского духовенства Сургута осудили поступок женщины, допустившей оскорбительные высказывания в отношении русского жителя Сургута. Видео размещено в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте».

«Подобное поведение (со стороны женщины — прим. URA.RU) вызвало возмущение нашей диаспоры, совет старейшин резко осудил данные высказывания. Сама манера речи, высказывания, неприемлема для представителя нашего народа», — высказался на видео зам председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. Также он попросил прощения за слова женщины и обещал проследить, чтобы подобная ситуация не повторялась. Представитель Духовного управления мусульман Югры Амир Вахитов призвал сургутян не делить людей на национальности и относиться к старшим с уважением.

Конфликт разгорелся из-за того, что житель Сургута сделал замечание детям, портящим в лифте оборудование и плакаты. Воспитательную работу он снял на видео и выложил в общедомовой чат.

Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятым сургутянином. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить, как его, так и его родственников.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Представители азербайджанской диаспоры и мусульманского духовенства Сургута осудили поступок женщины, допустившей оскорбительные высказывания в отношении русского жителя Сургута. Видео размещено в группе «Администрация Сургута» в социальной сети «ВКонтакте». «Подобное поведение (со стороны женщины — прим. URA.RU) вызвало возмущение нашей диаспоры, совет старейшин резко осудил данные высказывания. Сама манера речи, высказывания, неприемлема для представителя нашего народа», — высказался на видео зам председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Амил Аббасов. Также он попросил прощения за слова женщины и обещал проследить, чтобы подобная ситуация не повторялась. Представитель Духовного управления мусульман Югры Амир Вахитов призвал сургутян не делить людей на национальности и относиться к старшим с уважением. Конфликт разгорелся из-за того, что житель Сургута сделал замечание детям, портящим в лифте оборудование и плакаты. Воспитательную работу он снял на видео и выложил в общедомовой чат. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Сургута резко отреагировала на видео в общедомовом чате, снятым сургутянином. Женщина пообещала изнасиловать и другими способами унизить, как его, так и его родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...