В Сургуте южанка пообещала изнасиловать и унизить русских

30 июня 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел из-за видеозаписи с детьми Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте уроженка Кавказа угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, которые ее, как она считает, задели в комментариях в соцсетях. Изнасилованием она угрожала и родственникам своих оппонентов. Конфликт произошел в сообществе «ЧП Сургут» в социальной сети ВКонтакте. «Вы, русские, только умеете терпеть и писать сообщения. Пусть хоть одна тварь подойдет на улице, я вас всех тут разобью. Потом каждый пойдет и будет говорить, чтобы с Раей и Кавказом вообще не связывались», — говорится в сообщении женщины. В сообществе опубликована аудиозапись общения местной жительницы с одним из своих оппонентов. URA.RU не может цитировать большую часть сказанного. Женщина с аудиозаписи подробно рассказывает, как именно будет унижать русских и угрожает, обещая совершить половой акт с гробами умерших родственников своих оппонентов. Резюмировала свою речь сургутянка тем, что пообещала помочиться на двери всех, кто не разделяет ее мнения по ряду вопросов. Пост набрал сотни гневных комментариев. Жители просят разобраться в случившемся полицию. URA.RU не смогло найти ни одного комментария, чтобы написавший его разделял точки ее зрения. «Если ее по 282 не посадят (имеется в виду 282 статья УК РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“), то это будет унижение всего русского народа», — пишет Иван Ахмыстов. «Как такое можно говорить вообще? Клянешься всевышним матами! Куда твой муж смотрит? Ты не женщина, ты позор!», — поддерживает его пользователь с ником Рустам. «Кошмар! Вот это лексикон… Восточная женщина…», — добавила Елена Слинкина. Конфликт разгорелся после того, как один из мужчин разместил в домовом чате видео с детьми, которые, по его мнению, ломали лифт, и попросил родителей провести с детворой беседу. Автору оскорблений это не понравилось и она начала оскорблять его, а заодно и всех русских. Полиция ХМАО начала проверку по факту публикации в соцсетях угроз. «В настоящее время личность гражданки установлена, полицейские устанавливают всех участников и подробности инцидента», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Сургуту. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении уроженца Дагестана возбудили уголовное дело за то, что он пообещал избить все население России. Он назвал русских свиньями и обещал всех избить, когда придет время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте уроженка Кавказа угрожала сексуальным насилием и физической расправой русским, которые ее, как она считает, задели в комментариях в соцсетях. Изнасилованием она угрожала и родственникам своих оппонентов. Конфликт произошел в сообществе «ЧП Сургут» в социальной сети ВКонтакте. «Вы, русские, только умеете терпеть и писать сообщения. Пусть хоть одна тварь подойдет на улице, я вас всех тут разобью. Потом каждый пойдет и будет говорить, чтобы с Раей и Кавказом вообще не связывались», — говорится в сообщении женщины. В сообществе опубликована аудиозапись общения местной жительницы с одним из своих оппонентов. URA.RU не может цитировать большую часть сказанного. Женщина с аудиозаписи подробно рассказывает, как именно будет унижать русских и угрожает, обещая совершить половой акт с гробами умерших родственников своих оппонентов. Резюмировала свою речь сургутянка тем, что пообещала помочиться на двери всех, кто не разделяет ее мнения по ряду вопросов. Пост набрал сотни гневных комментариев. Жители просят разобраться в случившемся полицию. URA.RU не смогло найти ни одного комментария, чтобы написавший его разделял точки ее зрения. «Если ее по 282 не посадят (имеется в виду 282 статья УК РФ „Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства“), то это будет унижение всего русского народа», — пишет Иван Ахмыстов. «Как такое можно говорить вообще? Клянешься всевышним матами! Куда твой муж смотрит? Ты не женщина, ты позор!», — поддерживает его пользователь с ником Рустам. «Кошмар! Вот это лексикон… Восточная женщина…», — добавила Елена Слинкина. Конфликт разгорелся после того, как один из мужчин разместил в домовом чате видео с детьми, которые, по его мнению, ломали лифт, и попросил родителей провести с детворой беседу. Автору оскорблений это не понравилось и она начала оскорблять его, а заодно и всех русских. Полиция ХМАО начала проверку по факту публикации в соцсетях угроз. «В настоящее время личность гражданки установлена, полицейские устанавливают всех участников и подробности инцидента», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Сургуту. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении уроженца Дагестана возбудили уголовное дело за то, что он пообещал избить все население России. Он назвал русских свиньями и обещал всех избить, когда придет время.