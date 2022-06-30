30 июня 2022
29 июня 2022

Управленцы и студенты из ХМАО поедут в Испанию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, соревнования, гонки, лидеры россии, конкурс управленцев, суперфинал
Победителей национального финала ждет мировой финал в Испании Фото:

Победителей национального финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge ожидает мировой финал чемпионата в Сантьяго-де-Компостела (Испания). Команда управленцев и команда студентов из ХМАО стали победителями чемпионата, сообщает в соцсетях губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Поздравляю наши югорские команды Ugrateam-management (профессиональная лига), Winners (студенческая лига) с победой в чемпионате. Дальше — мировой финал в Сантьяго-де-Компостела (Испания) в сентябре этого года», — написала Комарова в своем telegram-канале.

Global Management Challenge — чемпионат по управлению виртуальной компанией. Национальный финал прошел в Ханты-Мансийске. В финале приняли участие 45 команд из 33 регионов России. Две команды из ХМАО стали победителями чемпионата.

Ранее URA.RU рассказало о том, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев победил в конкурсе «Лидеры России». Победителями конкурса стали 106 человек, в число которых вошел Ислаев.

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Победителей национального финала чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge ожидает мировой финал чемпионата в Сантьяго-де-Компостела (Испания). Команда управленцев и команда студентов из ХМАО стали победителями чемпионата, сообщает в соцсетях губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Поздравляю наши югорские команды Ugrateam-management (профессиональная лига), Winners (студенческая лига) с победой в чемпионате. Дальше — мировой финал в Сантьяго-де-Компостела (Испания) в сентябре этого года», — написала Комарова в своем telegram-канале. Global Management Challenge — чемпионат по управлению виртуальной компанией. Национальный финал прошел в Ханты-Мансийске. В финале приняли участие 45 команд из 33 регионов России. Две команды из ХМАО стали победителями чемпионата. Ранее URA.RU рассказало о том, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев победил в конкурсе «Лидеры России». Победителями конкурса стали 106 человек, в число которых вошел Ислаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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