До открытия Ленинградского моста в Челябинске, построенного заново, остается ровно две недели. Об этом 1 июля сообщила мэр города Наталья Котова.
«15 июля запускаем движение на Ленинградском мосте. Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме», — написала Котова в своем telegram-канале.
Ленинградский мост строители перекрыли в начале мая. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр отметила, что согласно контракту срок окончания работ на этом объекте 20 сентября.
С учетом важности для Челябинска этого транспортного узла губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы раньше. Котова поблагодарила подрядчика за то, что он пошел навстречу жителям города и восстанавливает движение по Ленинградскому мосту досрочно.
Перед открытием моста Наталья Котова провела инспекцию
Фото: telegram-канал Натальи Котовой
Новый мост стоит на 56 сваях
Фото: telegram-канал Натальи Котовой
Важный транспортный узел стал не только безопасным, но и увеличил пропускную способность
До открытия Ленинградского моста в Челябинске, построенного заново, остается ровно две недели. Об этом 1 июля сообщила мэр города Наталья Котова. «15 июля запускаем движение на Ленинградском мосте. Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме», — написала Котова в своем telegram-канале. Ленинградский мост строители перекрыли в начале мая. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр отметила, что согласно контракту срок окончания работ на этом объекте 20 сентября. С учетом важности для Челябинска этого транспортного узла губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы раньше. Котова поблагодарила подрядчика за то, что он пошел навстречу жителям города и восстанавливает движение по Ленинградскому мосту досрочно.