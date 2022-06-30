30 июня 2022

Мэр Челябинска анонсировала открытие нового моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Наталья Котова заявила, что движение на Ленинградском мосте возобновят 15 июля Фото:

До открытия Ленинградского моста в Челябинске, построенного заново, остается ровно две недели. Об этом 1 июля сообщила мэр города Наталья Котова.

«15 июля запускаем движение на Ленинградском мосте. Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме», — написала Котова в своем telegram-канале.

Ленинградский мост строители перекрыли в начале мая. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр отметила, что согласно контракту срок окончания работ на этом объекте 20 сентября.

С учетом важности для Челябинска этого транспортного узла губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы раньше. Котова поблагодарила подрядчика за то, что он пошел навстречу жителям города и восстанавливает движение по Ленинградскому мосту досрочно.

Перед открытием моста Наталья Котова провела инспекцию
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Новый мост стоит на 56 сваях
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Важный транспортный узел стал не только безопасным, но и увеличил пропускную способность
Фото:

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До открытия Ленинградского моста в Челябинске, построенного заново, остается ровно две недели. Об этом 1 июля сообщила мэр города Наталья Котова. «15 июля запускаем движение на Ленинградском мосте. Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме», — написала Котова в своем telegram-канале. Ленинградский мост строители перекрыли в начале мая. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр отметила, что согласно контракту срок окончания работ на этом объекте 20 сентября. С учетом важности для Челябинска этого транспортного узла губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы раньше. Котова поблагодарила подрядчика за то, что он пошел навстречу жителям города и восстанавливает движение по Ленинградскому мосту досрочно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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