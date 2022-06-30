Наталья Котова заявила, что движение на Ленинградском мосте возобновят 15 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До открытия Ленинградского моста в Челябинске, построенного заново, остается ровно две недели. Об этом 1 июля сообщила мэр города Наталья Котова.

«15 июля запускаем движение на Ленинградском мосте. Трамваи поедут в оба направления. Автобусы и весь автомобильный транспорт пока только в сторону Тракторозаводского района. До конца лета движение будет открыто в полном объеме», — написала Котова в своем telegram-канале.

Ленинградский мост строители перекрыли в начале мая. Конструкцию старого моста 1953 года полностью демонтировали. Новый мост стал шире, он стоит на сваях и построен из современных железобетонных конструкций. Мэр отметила, что согласно контракту срок окончания работ на этом объекте 20 сентября.

С учетом важности для Челябинска этого транспортного узла губернатор Алексей Текслер поставил задачу завершить работы раньше. Котова поблагодарила подрядчика за то, что он пошел навстречу жителям города и восстанавливает движение по Ленинградскому мосту досрочно.

Перед открытием моста Наталья Котова провела инспекцию Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Новый мост стоит на 56 сваях Фото: telegram-канал Натальи Котовой

Важный транспортный узел стал не только безопасным, но и увеличил пропускную способность Фото: telegram-канал Натальи Котовой