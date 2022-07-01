В Кремле прокомментировали сообщения об ударе по Одесской области

01 июля 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков опроверг причастность России к удару по Одесской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия наносит удары только по военным объектам в ходе спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения СМИ, которые писали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадала база отдыха. «Россия в ходе спецоперации не работает по гражданским целям. Вместе с тем они работают по складам военной амуниции, предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирования боеприпасов, местах обучения наемников и нацэлементов», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее украинские СМИ сообщали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадали люди. В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. По их информации, также ракета попала в базу отдыха. Россия проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военным объектам и исключение жертв среди мирных граждан. Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные собираются нанести ракетные удары по больнице в Высокополье Херсонской области, пишет RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российская армия наносит удары только по военным объектам в ходе спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения СМИ, которые писали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадала база отдыха. «Россия в ходе спецоперации не работает по гражданским целям. Вместе с тем они работают по складам военной амуниции, предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирования боеприпасов, местах обучения наемников и нацэлементов», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее украинские СМИ сообщали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадали люди. В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. По их информации, также ракета попала в базу отдыха. Россия проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военным объектам и исключение жертв среди мирных граждан. Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные собираются нанести ракетные удары по больнице в Высокополье Херсонской области, пишет RT.