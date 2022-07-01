В Кремле прокомментировали сообщения об ударе по Одесской области

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков опроверг причастность России к удару по Одесской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия наносит удары только по военным объектам в ходе спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения СМИ, которые писали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадала база отдыха.

«Россия в ходе спецоперации не работает по гражданским целям. Вместе с тем они работают по складам военной амуниции, предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирования боеприпасов, местах обучения наемников и нацэлементов», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее украинские СМИ сообщали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадали люди. В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. По их информации, также ракета попала в базу отдыха. Россия проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военным объектам и исключение жертв среди мирных граждан. Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные собираются нанести ракетные удары по больнице в Высокополье Херсонской области, пишет RT.

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Российская армия наносит удары только по военным объектам в ходе спецоперации на Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения СМИ, которые писали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадала база отдыха. «Россия в ходе спецоперации не работает по гражданским целям. Вместе с тем они работают по складам военной амуниции, предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирования боеприпасов, местах обучения наемников и нацэлементов», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее украинские СМИ сообщали о ракетном обстреле в Одесской области, в результате которого пострадали люди. В государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что произошло частичное обрушение девятиэтажного дома. По их информации, также ракета попала в базу отдыха. Россия проводит спецоперацию на Украине по освобождению Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российской армии является нанесение ударов по военным объектам и исключение жертв среди мирных граждан. Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные собираются нанести ракетные удары по больнице в Высокополье Херсонской области, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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