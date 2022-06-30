Правительство России спасло от штрафов коммунальщиков из Сургута

Сургутские коммунальщики, которых ежегодно штрафовали за загрязнение реки Сайма, в этом году не будут платить штрафы за сброс сточных вод в водоем. Причина в особом распоряжении правительства России. Об этом URA.RU сообщили в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры.
«Мы каждый год [в Сайме] пробы отбираем и направляем [предписания]. [Сургут] занимается, чистит, потому что никак не могут организовать сброс сточных вод. Но в этом году у нас ограничения по 236 постановлению Правительства РФ об ограничении контрольно-надзорных мероприятий и в том числе на привлечение к административной ответственности», — рассказал начальник управления по надзору в сфере охраны окружающей среды ХМАО Алексей Гусев.
На загрязнение Саймы жители Сургута ни раз жаловались в окружную прокуратуру. Штрафы накладывались на коммунальщиков и владельцев сточных труб, однако ситуация не меняется. Ранее URA.RU сообщало, что в Сайму попали нефтепродукты. Тогда мэр города Андрей Филатов назвал это экологическим терактом. При этом чиновники сами же сообщили, что нефтепродукты попали в воду через канализацию.
Сургутские коммунальщики, которых ежегодно штрафовали за загрязнение реки Сайма, в этом году не будут платить штрафы за сброс сточных вод в водоем. Причина в особом распоряжении правительства России. Об этом URA.RU сообщили в службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры. «Мы каждый год [в Сайме] пробы отбираем и направляем [предписания]. [Сургут] занимается, чистит, потому что никак не могут организовать сброс сточных вод. Но в этом году у нас ограничения по 236 постановлению Правительства РФ об ограничении контрольно-надзорных мероприятий и в том числе на привлечение к административной ответственности», — рассказал начальник управления по надзору в сфере охраны окружающей среды ХМАО Алексей Гусев. На загрязнение Саймы жители Сургута ни раз жаловались в окружную прокуратуру. Штрафы накладывались на коммунальщиков и владельцев сточных труб, однако ситуация не меняется. Ранее URA.RU сообщало, что в Сайму попали нефтепродукты. Тогда мэр города Андрей Филатов назвал это экологическим терактом. При этом чиновники сами же сообщили, что нефтепродукты попали в воду через канализацию.