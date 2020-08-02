Мэр из ХМАО заявил об экологическом теракте

Злоумышленники слили машинное масло в городской коллектор Фото: пресс-центр администрации Сургута

В Сургуте во второй раз за лето в центре города, в пойме реки Сайма произошел разлив нефтепродуктов. Эту ситуацию мэр Вадим Шувалов в беседе с корреспондентом URA.RU назвал экологическим терактом.

«В ходе рабочей поездки по городу и осмотра строительных площадок, стал свидетелем очередного акта экологического терроризма, по-другому назвать это не могу. Порядка двухсот литров нефтепродуктов опять вылили в Сайму. Безусловно, приложим максимум усилий для того, чтобы найти и наказать виновных», — заявил глава Сургута.

Начальник управления по делам ГО и ЧС городской администрации Олег Пухтеев сообщил журналисту агентства, что мэрии известно, откуда произошел сброс отработанного машинного масла в реку. «Мы понимаем, с какого коллектора он был произведен. Поэтому сейчас совместно с контрольным управлением и департаментом городского хозяйства будем устанавливать нарушителя», — заявил чиновник. Он также добавил, что разлив нефти удалось сразу локализовать боновыми ограждениями. Они были установлены в пойме Саймы еще во время предыдущего ЧП.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте уже происходили разливы нефтепродуктов в центре города. Их последствия удавалось ликвидировать с минимальными последствиями для экологии.