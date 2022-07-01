Соседи посоветовали родителям готовиться к тратам Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Озерск (ЗАТО, Челябинская область) двое детей кидали с крыши камни в припаркованные автомобили. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Дети на крыше бросают камни в машины!», — указали авторы сообщения в паблике «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте». В комментариях местные жители предположили, что на видео запечатлен дом №11 по улице Гайдара.

Жители Озерска уточнили, что ранее у дома №38 по улице Матросова аналогичным образом были испорчены два автомобиля. В комментариях родителям подростков порекомендовали искать деньги на возмещение ущерба.