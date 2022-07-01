01 июля 2022

Дети в Озерске нашли опасное развлечение на крыше. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, крыша, радуга
Соседи посоветовали родителям готовиться к тратам Фото:

В городе Озерск (ЗАТО, Челябинская область) двое детей кидали с крыши камни в припаркованные автомобили. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Дети на крыше бросают камни в машины!», — указали авторы сообщения в паблике «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте». В комментариях местные жители предположили, что на видео запечатлен дом №11 по улице Гайдара.

Жители Озерска уточнили, что ранее у дома №38 по улице Матросова аналогичным образом были испорчены два автомобиля. В комментариях родителям подростков порекомендовали искать деньги на возмещение ущерба.

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В городе Озерск (ЗАТО, Челябинская область) двое детей кидали с крыши камни в припаркованные автомобили. Соответствующее видео появилось в соцсетях. «Дети на крыше бросают камни в машины!», — указали авторы сообщения в паблике «Подслушано в Озерске» во «ВКонтакте». В комментариях местные жители предположили, что на видео запечатлен дом №11 по улице Гайдара. Жители Озерска уточнили, что ранее у дома №38 по улице Матросова аналогичным образом были испорчены два автомобиля. В комментариях родителям подростков порекомендовали искать деньги на возмещение ущерба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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