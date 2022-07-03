Ветеран боевых действий предрек конец боев у границы РФ

Украина будет продолжать устраивать провокации против РФ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина оставит попытки обстрела российских городов после полного освобождения Харькова. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Удары прекратятся, когда ВСУ понесут поражение под Харьковом. Сообщают, что наши уже в 10 км от города стоят. Произошедшее сегодня — это в какой-то степени реакция на то, что наши войска в Донбассе освободили Луганщину. Дальше идут по направлению к Северску, Артемовск и далее к финальной стадии по освобождению Донбасса. Фронт посыпался. Я думаю, что в течении этого месяца будет вопрос решен», — сказал Василий Дандыкин.

По словам ветерана боевых действий, удары по Белгороду готовились заранее. «Подготовка шла не один день. Специалисты там остались», — добавил Дандыкин. Собеседник URA.RU подчеркнул, что Украина продолжит отвлекать внимание мировой общественности с помощью провокаций. «Всякие пакости будут идти, чтобы задержать наступление. Оборона у них сыпется, и ничего не помогает. Поэтому с точки зрения отвлечения внимания, они применяют все, что можно. В этой же связи был удар по Мелитополю и обстрел из гранатомета грузового состава», — сообщил военный.

Полностью избежать разрушений в Белгороде не удалось из-за особенностей ракеты «Точки-У», которую применили военнослужащие Украины при попытке обстрела города, отметил эксперт. «У нее максимальная дальность — 120 км. В России работают системы ПВО. Но беда в том, что у этих ракет кассетные боезапасы. И даже когда ее сбиваешь, то все равно, как это было в том же Донецке. Разброс всего этого добра серьезный. Сотни осколков могут нанести большой ущерб, особенно с учетом города и жилых застроек», — объяснил капитан первого ранга запаса.

Он подчеркнул, что Украина начала террористическую войну. «Они ее могут как угодно называть, но это терроризм чистой воды, потому что бьют по гражданским объектам и делают то в отношении своего населения, что не позволяли себе даже фашисты», — заключил военный эксперт.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии взрывов в городе. В результате погибли и пострадали несколько человек. Глава Курской области Роман Старовойт также заявил о попытке ВСУ атаковать регион. В Минобороны РФ отметили, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации началась в конце февраля. Как объяснил президент России Владимир Путин, военные РФ защищают жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам.

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