Генштаб ВСУ признал взятие Лисичанска военными РФ

Военные РФ взяли Лисичанск, украинские бойцы отступили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что военные РФ взяли под контроль Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в telegram-канале Генштаба ВСУ.

«После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства русских войск продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщило взятии Лисичанска в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и защите жителей Донбасса. Как уточнил глава ЛНР, территория республики восстановлена в исторических границах.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!