Генштаб ВСУ признал взятие Лисичанска военными РФ

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Генеральная репетиция Парада Победы-2022. Москва, военный, марш, парад победы, армия россии, 9 мая, красная площадь, строй, солдат
Военные РФ взяли Лисичанск, украинские бойцы отступили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что военные РФ взяли под контроль Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в telegram-канале Генштаба ВСУ.

«После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства русских войск продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям», — сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщило взятии Лисичанска в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и защите жителей Донбасса. Как уточнил глава ЛНР, территория республики восстановлена в исторических границах.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал, что военные РФ взяли под контроль Лисичанск в Луганской народной республике. Об этом сообщается в telegram-канале Генштаба ВСУ. «После тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей. В условиях кратного превосходства русских войск продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям», — сообщили в Генштабе ВСУ. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщило взятии Лисичанска в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и защите жителей Донбасса. Как уточнил глава ЛНР, территория республики восстановлена в исторических границах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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