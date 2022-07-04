«Билайн» объяснился за рост цен на тарифы

«Билайн» повышает цены на мобильную связь с 6 июля Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Подорожание услуги мобильной связи затронуло небольшую часть архивных тарифов «Билайн» (торговая марка компании «ВымпелКом»). Так представители мобильного оператора прокомментировали сообщения о росте цен на тарифы.

«Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг в пределах текущей инфляции», — приводит РБК заявление «ВымпелКом».

«Билайн» ранее разослал некоторым клиентам SMS-сообщения о подорожании тарифов. Согласно СМС, цена должна вырасти с 6 июля. О росте цен на услуги также сообщал оператор Tele2. Но после вмешательства Минцифры и ФАС принято решение не повышать резко цены.