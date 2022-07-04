«Билайн» объяснился за рост цен на тарифы

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Клипарт. Пермь, сотовая связь, билайн
«Билайн» повышает цены на мобильную связь с 6 июля Фото:

Подорожание услуги мобильной связи затронуло небольшую часть архивных тарифов «Билайн» (торговая марка компании «ВымпелКом»). Так представители мобильного оператора прокомментировали сообщения о росте цен на тарифы.

«Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг в пределах текущей инфляции», — приводит РБК заявление «ВымпелКом».

«Билайн» ранее разослал некоторым клиентам SMS-сообщения о подорожании тарифов. Согласно СМС, цена должна вырасти с 6 июля. О росте цен на услуги также сообщал оператор Tele2. Но после вмешательства Минцифры и ФАС принято решение не повышать резко цены.

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Подорожание услуги мобильной связи затронуло небольшую часть архивных тарифов «Билайн» (торговая марка компании «ВымпелКом»). Так представители мобильного оператора прокомментировали сообщения о росте цен на тарифы. «Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг в пределах текущей инфляции», — приводит РБК заявление «ВымпелКом». «Билайн» ранее разослал некоторым клиентам SMS-сообщения о подорожании тарифов. Согласно СМС, цена должна вырасти с 6 июля. О росте цен на услуги также сообщал оператор Tele2. Но после вмешательства Минцифры и ФАС принято решение не повышать резко цены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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