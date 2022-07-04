«Билайн» поднимает цены на тарифы

Мобильный оператор «Билайн» поднял цены на свои тарифы. Об этом URA.RU рассказал один из пользователей оператора.
«Мы понимаем, как важно контролировать расходы и хотим сообщить заранее, у вас обновятся условия тарифа. Плата составит 390 рублей в месяц», — такое СМС-сообщение пришло пользователю «Билайна».
Согласно СМС, цена должна вырасти с 6 июля. Пользователь сообщил, что ранее он платил 350 рублей в месяц. URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Билайна». На момент публикации ответа не поступило.
Ранее аналогичным образом тарифы поднял оператор Tele2. Однако после проверки Федеральной антимонопольной службы оператор отказался от резкого повышения цен.
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