«Билайн» поднимает цены на тарифы

«Билайн» на 40 рублей поднял абонентскую плату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Мобильный оператор «Билайн» поднял цены на свои тарифы. Об этом URA.RU рассказал один из пользователей оператора.

«Мы понимаем, как важно контролировать расходы и хотим сообщить заранее, у вас обновятся условия тарифа. Плата составит 390 рублей в месяц», — такое СМС-сообщение пришло пользователю «Билайна».

Согласно СМС, цена должна вырасти с 6 июля. Пользователь сообщил, что ранее он платил 350 рублей в месяц. URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Билайна». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее аналогичным образом тарифы поднял оператор Tele2. Однако после проверки Федеральной антимонопольной службы оператор отказался от резкого повышения цен.