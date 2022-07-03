Жители подъезда в Закамске недовольны «кошачим» соседством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Волонтеры спасают 75 кошек и котят из пермской квартиры. Информация о большом количестве животных появилась на личной страничке Елены Можаевой в соцсети «ВКонтакте» и быстро разошлась по разным группам.

«Спасаем кошечек из ада. Их очень много, примерно 75. Живут в квартире, конечно же соседям это не нравится. Да и самим кошкам тоже. Кормить их нечем, а про лечение и стерилизацию никто и не думает. Спасать нужно срочно. Там они не жильцы», — пишет Елена. Автор сообщает, что соседи квартиры кошатницы в Закамске хотят избавиться от кошек — усыпить их, так как в подъезде ужасно пахнет.

Это вызвало возмущение у пользователей соцсетей: «Зачем было плодить, чтобы сейчас усыплять? Здоровых животных, по закону сейчас нельзя усыплять!», — пишет комментатор. «Соседи жили, никто помочь не хотел. Каждый бы забрал по котейке, или просто советом и помощью, а то довели», — возмущаются подписчики. Волонтерам удалось договориться о стерилизации 5 кошек. Остальных пытаются пристроить в добрые руки. Корреспондент URA.RU направил соответствующий запрос в полицию о сложившейся ситуации.

Ранее URA.RU рассказывало о волонтере из Полазны Елене Святовой, которая ютится в съемной двухкомнатной квартире вместе с 40 кошками. Пермячка призналась, что в основном подбирает животных, которых хозяева выбрасывают на улицу.

Несмотря на наличие кошачьих туалетов, запах все равно беспокоит жильцов Личная страница Елены Можаевой в социальной сети «ВКонтакте»