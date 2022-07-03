В ХМАО не пустили, а потом и сожгли «мужское счастье»

В аэропорту Сургута сожгли подкарантинные растения, которые пытались провезти незаконно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В международном аэропорту Сургута была уничтожена партия подкарантинных семян и растение «Антуриум», известное в народе как «мужское счастье». Их пытались провезти без соответствующих разрешений из Таджикистана. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«При проведении контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, изъята 1 шт. растения „Антуриум“ (наиболее известное в народе под названием „мужское счастье“) и 0,34 кг травы гармалы с семенами. Изъятая продукция уничтожена путем сжигания в специализированной печи аэропорта», — сказано в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли «вампира» в приправе для плова. Тогда сотрудники Россельхознадзора при досмотре багажа обнаружили партию семян кумина, зараженных растением-паразитом.