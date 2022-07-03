03 июля 2022
02 июля 2022

В ХМАО не пустили, а потом и сожгли «мужское счастье»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург, аэропорт кольцово, таможенный контроль, собака кинолог
В аэропорту Сургута сожгли подкарантинные растения, которые пытались провезти незаконно Фото:

В международном аэропорту Сургута была уничтожена партия подкарантинных семян и растение «Антуриум», известное в народе как «мужское счастье». Их пытались провезти без соответствующих разрешений из Таджикистана. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«При проведении контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, изъята 1 шт. растения „Антуриум“ (наиболее известное в народе под названием „мужское счастье“) и 0,34 кг травы гармалы с семенами. Изъятая продукция уничтожена путем сжигания в специализированной печи аэропорта», — сказано в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли «вампира» в приправе для плова. Тогда сотрудники Россельхознадзора при досмотре багажа обнаружили партию семян кумина, зараженных растением-паразитом.

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В международном аэропорту Сургута была уничтожена партия подкарантинных семян и растение «Антуриум», известное в народе как «мужское счастье». Их пытались провезти без соответствующих разрешений из Таджикистана. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «При проведении контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, изъята 1 шт. растения „Антуриум“ (наиболее известное в народе под названием „мужское счастье“) и 0,34 кг травы гармалы с семенами. Изъятая продукция уничтожена путем сжигания в специализированной печи аэропорта», — сказано в сообщении на сайте Россельхознадзора. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО нашли «вампира» в приправе для плова. Тогда сотрудники Россельхознадзора при досмотре багажа обнаружили партию семян кумина, зараженных растением-паразитом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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