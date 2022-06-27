В ХМАО нашли «вампира» в приправе для плова

При досмотре в аэропорту Сургута нашли зараженные семена кумина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При досмотре в международном аэропорту Сургута у одного из пассажиров была найдена партия семян кумина, зараженных растением-паразитом. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Образцы были отобраны сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту города Сургута при досмотре багажа и ручной клади пассажиров одного из международных рейсов. При ввозе подкарантинной продукции были выявлены признаки заражения карантинным объектом — повиликой», — сказано в сообщении.

В Россельхознадзоре объяснили, что повилика — это паразит. Оно обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками. Кумин используется как приправа, например, для приготовления плова.

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