27 июня 2022

В ХМАО нашли «вампира» в приправе для плова

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
При досмотре в аэропорту Сургута нашли зараженные семена кумина Фото:

При досмотре в международном аэропорту Сургута у одного из пассажиров была найдена партия семян кумина, зараженных растением-паразитом. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«Образцы были отобраны сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту города Сургута при досмотре багажа и ручной клади пассажиров одного из международных рейсов. При ввозе подкарантинной продукции были выявлены признаки заражения карантинным объектом — повиликой», — сказано в сообщении.

В Россельхознадзоре объяснили, что повилика — это паразит. Оно обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками. Кумин используется как приправа, например, для приготовления плова.

Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО в банке с консервированным горошком обнаружила гусеницу. Товар женщина купила в одном из супермаркетов «Пятерочка». Тогда представители Роспотребнадзора предложили женщине обратиться к ним в ведомство с официальным заявлением.

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При досмотре в международном аэропорту Сургута у одного из пассажиров была найдена партия семян кумина, зараженных растением-паразитом. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «Образцы были отобраны сотрудниками Россельхознадзора в аэропорту города Сургута при досмотре багажа и ручной клади пассажиров одного из международных рейсов. При ввозе подкарантинной продукции были выявлены признаки заражения карантинным объектом — повиликой», — сказано в сообщении. В Россельхознадзоре объяснили, что повилика — это паразит. Оно обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» и питается его соками. Кумин используется как приправа, например, для приготовления плова. Ранее URA.RU писало, что жительница ХМАО в банке с консервированным горошком обнаружила гусеницу. Товар женщина купила в одном из супермаркетов «Пятерочка». Тогда представители Роспотребнадзора предложили женщине обратиться к ним в ведомство с официальным заявлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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