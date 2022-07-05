Госдума объединила ПФР и Фонд соцстрахования

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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования начнут функционировать совместно с 1 января, сообщили в пресс-службе Фото:

Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

«ПФР и ФСС объединят со следующего года — законы приняты сегодня Госдумой. Это позволит увеличить выплаты (например, больничные и по уходу за ребенком), а еще сократит бюрократию — за всеми услугами можно будет обратиться в один фонд», — сообщили в telegram-канале Думы РФ. Там же отметили, что единый Социальный фонд начнет работу 1 января 2023 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT. В Министерстве труда отмечали, что сэкономленные после оптимизации расходов на содержание аппарата в связи с объединением фондов средства пойдут на повышение пенсий.

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Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «ПФР и ФСС объединят со следующего года — законы приняты сегодня Госдумой. Это позволит увеличить выплаты (например, больничные и по уходу за ребенком), а еще сократит бюрократию — за всеми услугами можно будет обратиться в один фонд», — сообщили в telegram-канале Думы РФ. Там же отметили, что единый Социальный фонд начнет работу 1 января 2023 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT. В Министерстве труда отмечали, что сэкономленные после оптимизации расходов на содержание аппарата в связи с объединением фондов средства пойдут на повышение пенсий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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