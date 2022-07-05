Госдума объединила ПФР и Фонд соцстрахования

05 июля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования начнут функционировать совместно с 1 января, сообщили в пресс-службе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «ПФР и ФСС объединят со следующего года — законы приняты сегодня Госдумой. Это позволит увеличить выплаты (например, больничные и по уходу за ребенком), а еще сократит бюрократию — за всеми услугами можно будет обратиться в один фонд», — сообщили в telegram-канале Думы РФ. Там же отметили, что единый Социальный фонд начнет работу 1 января 2023 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT. В Министерстве труда отмечали, что сэкономленные после оптимизации расходов на содержание аппарата в связи с объединением фондов средства пойдут на повышение пенсий. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госдума приняла закон, объединяющий Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в единый Социальный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы. «ПФР и ФСС объединят со следующего года — законы приняты сегодня Госдумой. Это позволит увеличить выплаты (например, больничные и по уходу за ребенком), а еще сократит бюрократию — за всеми услугами можно будет обратиться в один фонд», — сообщили в telegram-канале Думы РФ. Там же отметили, что единый Социальный фонд начнет работу 1 января 2023 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году, передает RT. В Министерстве труда отмечали, что сэкономленные после оптимизации расходов на содержание аппарата в связи с объединением фондов средства пойдут на повышение пенсий.