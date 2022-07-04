ФСБ задержала челябинца за расстрелы дальнобойщиков

За преступления многолетней давности челябинца заключили под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

5 июля сотрудники главного управления угрозыска МВД России совместно с УФСБ по Челябинской области задержали 45-летнего жителя Челябинской области по подозрению в двух убийствах 14-летней и 24-летней давности. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый сознался в содеянном.

«Сотрудниками главного управления угрозыска МВД России совместно с коллегами из Башкортостана, Самарской и Челябинской областей задержан подозреваемый в убийствах дальнобойщиков. Оперативно-розыскные мероприятия проводились во взаимодействии с управлением ФСБ России по Челябинской области и управлением следственного комитета России по Башкортостану», — сообщила Волк.

Как полагает следствие, в мае 2008 года на трассе в Салаватском районе Башкортостана расстреляли дальнобойщика из Санкт-Петербурга. По дороге он взял попутчика, который в определенный момент времени достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил водителю в живот. Не найдя в кабине денег, злоумышленник похитил два сотовых телефона. Он скрылся, но оставил в машине биологические следы, которые следователи поместили в базу данных МВД России.

В ходе дальнейшей работы следствие выяснило, что злоумышленник также может быть причастен к аналогичному преступлению, совершенному в 1998 году в Самарской области. В настоящее время фигурант заключен под стражу.