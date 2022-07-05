Эксперт Малькевич: в России появятся аналоги «Авито»

05 июля 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрела в первом чтении проект о урегулировании работы сайтов объявлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ограничение участия зарубежных компаний во владении онлайн-сервисами по размещению объявлений (классифайдов) позволит развить в России собственные площадки, наподобие «Авито». Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич. Ранее Госдума в первом чтении рассмотрела проект закона «Единой России», который вводит в правовое поле деятельность классифайдов в России. По словам замглавы комитета по информационной политике Антона Горелкина, сейчас во многих сервисах присутствует западный капитал. Например, «Авито» принадлежит голландской компании, но сайтом ежемесячно пользуется 92 миллиона россиян. «Ограничение участия зарубежных компаний во владении классифайдом позволит, в том числе, создать благоприятные условия для развития отечественных площадок. При этом законопроект не ограничивает деятельность иностранных компаний на российском рынке. Прежде всего, он призван помочь отечественным платформам сохранить свою независимость и избежать иностранной монополии», — объяснил Александр Малькевич. Спикер подчеркнул, что урегулирование работы позволит сделать сервисы частных объявлений безопасными для пользователей. «Отсутствие контроля в регулировании работы классифайдов оставляет возможность для злоупотреблений и представляет угрозу для цифровых прав граждан. Требования внесенного законопроекта направлены на то, чтобы обезопасить многомиллионную аудиторию и их данные, в том числе от злоупотреблений со стороны владельцев сервисов, многие из которых находятся за рубежом. Для обычных россиян введение нового регулирования работы классифайдов ничего не изменит с точки зрения использования сервисов», — добавил Малькевич. По мнению исполнительного директора Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентина Смолякова, введение в правовое поле деятельность онлайн-сервисов по размещению объявлений позволит создать площадки с проверенной информацией. «Закон об ограничении доли владения давно действует для СМИ. На мой взгляд, данный законопроект является логичным продолжением работы по направлению, позволяющему, во-первых, быть уверенными в информации, размещенной на ресурсах, во-вторых, знать, что сервисы продолжат работу на территории страны», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ограничение участия зарубежных компаний во владении онлайн-сервисами по размещению объявлений (классифайдов) позволит развить в России собственные площадки, наподобие «Авито». Об этом URA.RU рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич. Ранее Госдума в первом чтении рассмотрела проект закона «Единой России», который вводит в правовое поле деятельность классифайдов в России. По словам замглавы комитета по информационной политике Антона Горелкина, сейчас во многих сервисах присутствует западный капитал. Например, «Авито» принадлежит голландской компании, но сайтом ежемесячно пользуется 92 миллиона россиян. «Ограничение участия зарубежных компаний во владении классифайдом позволит, в том числе, создать благоприятные условия для развития отечественных площадок. При этом законопроект не ограничивает деятельность иностранных компаний на российском рынке. Прежде всего, он призван помочь отечественным платформам сохранить свою независимость и избежать иностранной монополии», — объяснил Александр Малькевич. Спикер подчеркнул, что урегулирование работы позволит сделать сервисы частных объявлений безопасными для пользователей. «Отсутствие контроля в регулировании работы классифайдов оставляет возможность для злоупотреблений и представляет угрозу для цифровых прав граждан. Требования внесенного законопроекта направлены на то, чтобы обезопасить многомиллионную аудиторию и их данные, в том числе от злоупотреблений со стороны владельцев сервисов, многие из которых находятся за рубежом. Для обычных россиян введение нового регулирования работы классифайдов ничего не изменит с точки зрения использования сервисов», — добавил Малькевич. По мнению исполнительного директора Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентина Смолякова, введение в правовое поле деятельность онлайн-сервисов по размещению объявлений позволит создать площадки с проверенной информацией. «Закон об ограничении доли владения давно действует для СМИ. На мой взгляд, данный законопроект является логичным продолжением работы по направлению, позволяющему, во-первых, быть уверенными в информации, размещенной на ресурсах, во-вторых, знать, что сервисы продолжат работу на территории страны», — сказал он.