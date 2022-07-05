«Известия»: ФСБ проводит обыски у помощника главы МВД

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, оружие, пм, спецоперация, вооруженные силы, обыск
Силовики проводят обыски в квартире Сергея Умнова Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводят обыски у помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Силовики посетили служебную квартиру Умнова в Москве. Также обыски проводятся в его квартире в Петербурге и в загородном доме в поселке Удальцово в Ленинградской области», — отмечают «Известия».

Причина проведения обысков не называется. Официальной информации и заявлений ведомств на этот счет также не поступало.

Умнов с 2012 по 2019 год был начальником Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого он стал помощником министра внутренних дел РФ в Москве.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводят обыски у помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Силовики посетили служебную квартиру Умнова в Москве. Также обыски проводятся в его квартире в Петербурге и в загородном доме в поселке Удальцово в Ленинградской области», — отмечают «Известия». Причина проведения обысков не называется. Официальной информации и заявлений ведомств на этот счет также не поступало. Умнов с 2012 по 2019 год был начальником Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого он стал помощником министра внутренних дел РФ в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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