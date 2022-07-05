«Известия»: ФСБ проводит обыски у помощника главы МВД

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ проводят обыски у помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.
«Силовики посетили служебную квартиру Умнова в Москве. Также обыски проводятся в его квартире в Петербурге и в загородном доме в поселке Удальцово в Ленинградской области», — отмечают «Известия».
Причина проведения обысков не называется. Официальной информации и заявлений ведомств на этот счет также не поступало.
Умнов с 2012 по 2019 год был начальником Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого он стал помощником министра внутренних дел РФ в Москве.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал