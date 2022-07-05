05 июля 2022

В Перми выкупят гаражи, чтобы построить тоннель под Транссибом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, гаражи в разгуляе, снесенные гаражи
Гаражи выкупят, чтобы начать строительство Фото:

Власти Пермского края будут выкупать гаражи пермяков, которые находятся в зоне запланированного строительства тоннеля через Транссиб в створе улицы Вишерской, рядом с существующим трамвайным. Необходимо выкупить 12 гаражей в кооперативе №41 по улице Дзержинского.

«Правообладателям гаражей направят уведомления, а затем подготовленные властями проекты соглашений об изъятии. После их заключения права владения зарегистрируют за ГКУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“, участок смогут освободить от гаражных боксов и задействовать для дорожной стройки», — сообщил Business Class со ссылкой на распоряжение краевого правительства.

Строительство тоннеля должно стартовать в августе. Этот объект станет частью второго этапа улицы Строителей и будет завершен в четвертом квартале 2024 года.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

Власти Пермского края будут выкупать гаражи пермяков, которые находятся в зоне запланированного строительства тоннеля через Транссиб в створе улицы Вишерской, рядом с существующим трамвайным. Необходимо выкупить 12 гаражей в кооперативе №41 по улице Дзержинского. «Правообладателям гаражей направят уведомления, а затем подготовленные властями проекты соглашений об изъятии. После их заключения права владения зарегистрируют за ГКУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“, участок смогут освободить от гаражных боксов и задействовать для дорожной стройки», — сообщил Business Class со ссылкой на распоряжение краевого правительства. Строительство тоннеля должно стартовать в августе. Этот объект станет частью второго этапа улицы Строителей и будет завершен в четвертом квартале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...