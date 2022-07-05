В Перми выкупят гаражи, чтобы построить тоннель под Транссибом

Гаражи выкупят, чтобы начать строительство Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти Пермского края будут выкупать гаражи пермяков, которые находятся в зоне запланированного строительства тоннеля через Транссиб в створе улицы Вишерской, рядом с существующим трамвайным. Необходимо выкупить 12 гаражей в кооперативе №41 по улице Дзержинского.

«Правообладателям гаражей направят уведомления, а затем подготовленные властями проекты соглашений об изъятии. После их заключения права владения зарегистрируют за ГКУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“, участок смогут освободить от гаражных боксов и задействовать для дорожной стройки», — сообщил Business Class со ссылкой на распоряжение краевого правительства.

Строительство тоннеля должно стартовать в августе. Этот объект станет частью второго этапа улицы Строителей и будет завершен в четвертом квартале 2024 года.