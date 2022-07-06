Госдума приняла закон о создании нового молодежного движения

06 июля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Участие в движении будет добровольным (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который предусматривает создание всероссийского движения детей и молодежи. Его участниками могут стать несовершеннолетние лица. Движение будет участвовать в воспитании молодых ребят. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «Движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. Как оно будет называться, предлагается в будущем выбрать самим участникам» — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Уточняется, что участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации. Участие в нем будет добровольным, а первые отделения смогут открываться, в том числе в детских домах. Правительство РФ будет передавать имущество движению: детские лагеря, дворцы пионеров, учреждения образования — все необходимое для развития ребенка. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который предусматривает создание всероссийского движения детей и молодежи. Его участниками могут стать несовершеннолетние лица. Движение будет участвовать в воспитании молодых ребят. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «Движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. Как оно будет называться, предлагается в будущем выбрать самим участникам» — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Уточняется, что участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации. Участие в нем будет добровольным, а первые отделения смогут открываться, в том числе в детских домах. Правительство РФ будет передавать имущество движению: детские лагеря, дворцы пионеров, учреждения образования — все необходимое для развития ребенка.