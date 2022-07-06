Госдума приняла закон о создании нового молодежного движения

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Город и жители. Тюмень, подростки, школьники, молодежь
Участие в движении будет добровольным (фото из архива) Фото:

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который предусматривает создание всероссийского движения детей и молодежи. Его участниками могут стать несовершеннолетние лица. Движение будет участвовать в воспитании молодых ребят. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. Как оно будет называться, предлагается в будущем выбрать самим участникам» — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Уточняется, что участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации. Участие в нем будет добровольным, а первые отделения смогут открываться, в том числе в детских домах. Правительство РФ будет передавать имущество движению: детские лагеря, дворцы пионеров, учреждения образования — все необходимое для развития ребенка.

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Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который предусматривает создание всероссийского движения детей и молодежи. Его участниками могут стать несовершеннолетние лица. Движение будет участвовать в воспитании молодых ребят. Об этом сообщается на сайте Госдумы. «Движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе. Как оно будет называться, предлагается в будущем выбрать самим участникам» — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Уточняется, что участниками движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по программам общего, профессионального и высшего образования, а также лица, определенные уставом организации. Участие в нем будет добровольным, а первые отделения смогут открываться, в том числе в детских домах. Правительство РФ будет передавать имущество движению: детские лагеря, дворцы пионеров, учреждения образования — все необходимое для развития ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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